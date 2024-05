L’Italia ospiterà il Wttc Global Summit 2025

Annuncio a sorpresa per l’edizione 2025 del Wttc Global Summit: l’evento annuale organizzato dall’associazione che riunisce tutte le imprese del settore viaggi e turismo, si terrà in Italia, per l’esattezza a Roma. Ad annunciarlo è stato il ministero del Turismo dopo un incontro che lo stesso ministro, Daniela Santanché, ha avuto a Milano con i vertici del World Travel and Tourism Council nel corso del Consiglio esecutivo dell’organizzazione.

Erano presenti la presidente e ceo, Julia Simpson, e il chairman, Greg O’Hara, fondatore e direttore del fondo Usa Certares, oltre a Jason Liberty, nuovo ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce, manager director di Travel Google, Paolo Barletta, ceo di Arsenale Spa, e Pierfrancesco Vago, presidente della big Msc Cruises. La decisione, presa con così largo anticipo, è irrituale rispetto alla tradizione del Global Summit, che ha visto sempre dare l’annuncio del Paese ospitante a conclusione dell’evento precedente.

In mattinata Julia Simpson aveva incontrato alcuni giornalisti della stampa specializzata per anticipare alcuni dati sull’andamento del turismo in Italia tratti dall’Eir – Economic impact research – realizzato dallo staff di studio e analisi dati economici dell’organizzazione e con il supporto di Oxford Economics. Per il turismo italiano il 2023 ha tutte cifre record e ancora più promettenti sono i dati previsti per l’anno in corso e per i prossimi 10. Il contributo all’economia italiana è stato di 215 miliardi di euro, generati quasi 185mila nuovi posti di lavoro, che così sono arrivati a un totale di 2,97 milioni. In pratica, uno su otto di tutti gli occupati.

La spesa dei turisti stranieri ha superato i record precedenti, arrivando a 51,4 miliardi di euro. Un’ulteriore crescita è prevista per il 2024, quando il settore turistico si prevede che muoverà ben 223,1 miliardi di euro, arrivando così a rappresentare l’11% dell’economia totale. E darà vita ad altri 100mila nuovi posti di lavoro. Una crescita tumultuosa che sta caratterizzando il periodo post pandemia in tutto il mondo. Quest’anno, gli analisti del Wttc prevedono che il settore viaggi e turismo raggiunga il record di 11,1 trilioni di dollari.

I posti di lavoro legati al settore arriveranno a essere, in tutto il mondo, 348 milioni. Il recupero rispetto al periodo pre Covid sarà completato da tre quarti dei Paesi monitorati dal Wttc. Julia Simpson ha riportato anche le previsioni per l’Italia nei prossimi 10 anni. E la prospettiva è che il turismo arrivi a rappresentare il 12,6% dell’economia totale con 3,56 milioni di persone occupate: quasi uno su sette dei posti di lavoro totali.

«L’Italia è una destinazione iconica per i turisti di tutto il mondo – ha detto Simpson – e chi viene a visitarla cerca l’autenticità di questa cultura, dal cibo all’architettura. E ci sono delle ottime performance anche per il turismo interno, cioè gli italiani che vanno a visitare il loro Paese». Questa parte di movimento turistico ha rappresentato, nel 2023, una spesa di ben 117,5 miliardi di euro. Cioè, tre miliardi più dell’anno precedente, ovvero il 2,6% di crescita.

Guardando, invece, alle prenotazioni aeree, si può individuare la provenienza dei flussi turistici dalle varie aree del mondo, grazie all’analisi di Forwardkeys, partner di Wttc. Restano forti incrementi per gli arrivi in Italia dai Paesi confinanti, Spagna (+44%) e Austria (+30%). Aumento significativo anche dalla Danimarca (+44%). Sul lungo raggio, invece, gli statunitensi si confermano anche per i prossimi tre mesi il mercato più grande per l’incoming italiano: +14%. La città che sembra promettere il maggior numero di visitatori è Philadelphia (+46%).