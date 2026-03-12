Lo slow tourism di Umbria & Bike in fiera

Il Consorzio Umbria & Bike porta a Napoli (Pad. 5 -Stand 5074) il suo modello di viaggio lento, sostenibile e profondamente connesso al territorio.

Un progetto che unisce itinerari cicloturistici e cammini, laghi e borghi, servizi dedicati e azioni di promozione territoriale, con una visione condivisa: trasformare il viaggio in un’esperienza autentica.

Proprio sulla base di questa mission, il Consorzio si propone come una dmc tematica e territoriale occupandosi di promuovere itinerari cicloturistici e outdoor adatti a diversi livelli di esperienza, percorsi che integrano natura, cultura ed enogastronomia, e proposte per viaggiatori individuali, coppie, gruppi e famiglie.

Ogni esperienza coerente con i principi del turismo sostenibile. Gli itinerari sono visibili e prenotabili anche sul portale regionale bikeinumbria.it.

L’Umbria che si presenta a Napoli è una regione pronta, connessa e accogliente; è la casa naturale di chi ama la bicicletta, una terra dove ogni giro di pedale è una scoperta e ogni servizio una garanzia di qualità.

La partecipazione alla Bmt rappresenta per la dmc anche un’importante occasione di networking e confronto con il mercato nazionale e internazionale.