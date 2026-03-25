Lo yacht ultralusso Four Seasons I debutta nel Mediterraneo

Dopo The Ritz-Carlton Yacht Collection con le sue crociere esclusive, che partono da più di 6mila dollari a settimana, ha preso il largo anche l’atteso Four Seasons I della nuova linea Four Seasons Yachts. Il primo viaggio nel Mediterraneo, partito il 20 marzo 2026, esattamente nel giorno in cui aprì il primissimo hotel Four Seasons, 65 anni fa, ha portato in mare la moderna nautica di ultralusso unita alle esperienze eccezionali Four Seasons, con crociere che partono da 23mila dollari a suite per una settimana.

A bordo, ad attendere gli ospiti, una cucina d’eccellenza, programmi benessere olistici, design curato con opere d’arte e interni raffinati, un’atmosfera intima, suite con ampie terrazze e piscine private e accesso privilegiato a porti esclusivi, per un’esperienza al top del lusso e dell’unicità firmata dall’iconico brand. «Il viaggiatore di lusso contemporaneo ricerca soprattutto tempo, fiducia e autenticità – afferma Ben Trodd, ceo di Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., coproprietario e gestore di Four Seasons Yachts – La fiducia che i nostri ospiti ripongono in Four Seasons porta con sé aspettative altissime in termini di eccellenza. Noi di Four Seasons Yachts rispondiamo a questa sfida unendo i nostri standard globali di ospitalità di lusso alla leadership marittima più rinomata, invitando i nostri ospiti a esplorare il mondo da una prospettiva completamente nuova».

LO YACHT SI ISPIRA AL CHRISTINA O

Progettato meticolosamente e ispirato al leggendario yacht di lusso appartenuto ad Aristotele Onassis, lo yacht ha soltanto 95 suite spaziose, tutte caratterizzate da ampi spazi interni ed esterni, senza cabine interne, e supportato da un rapporto di uno a uno tra ospiti e personale.

L’imbarcazione privilegia spazi aperti e luminosi in cui l’ambiente circostante rimane il punto focale. Finestre a tutta altezza, ampie terrazze ed elementi esterni sapientemente integrati sfumano il confine tra interno e mare.

Per i pochi che se la possono permette – costo per una settimana sopra i 300mila dollari – la Funnel Suite di quasi 10.000 piedi quadrati (929 metri quadrati), posizionata a prua, è la sistemazione top con vista panoramica mozzafiato. All’estremità opposta, la Loft Suite di quasi 8.000 piedi quadrati (743 metri quadrati) dispone di un’ampia terrazza rivolta a poppa.

SOLO ECCELLENZA CULINARIA

Undici ristoranti e lounge, per un’esperienza culinaria d’eccellenza che va dalla raffinata cucina di mare mediterranea a un’intima esperienza omakase; ogni ristorante è caratterizzato da un’identità precisa e da impegno assoluto verso l’artigianalità, la stagionalità e l’utilizzo esclusivo di ingredienti locali.

Il ristorante principale Sedna introdurrà il format “Chef-in-Residence”, che accoglie a rotazione chef stellati Michelin provenienti dai ristoranti Four Seasons più prestigiosi, tra cui Christian Le Squer de Le Cinq al Four Seasons Hotel George V di Parigi; Luca Piscazzi del Pelagos di Atene; Guillaume Galliot del Caprice di Hong Kong; Yoric Tièche de Le Cap a Cap-Ferrat; e Paolo Lavezzini de Il Palagio a Firenze.

Le esperienze culinarie si estendono oltre i ristoranti e abbracciano una serie di spazi sociali concepiti con cura, progettati per plasmare il ritmo di ogni giornata a bordo. BENESSERE OLISITCO E BAGNI DI MARE

Il benessere, presente in tutta l’esperienza Four Seasons Yachts, è incentrato sulla Oceana Spa ispirata dai cinque elementi della vitalità e dal potere rigenerante del mare, tra i servizi un hammam e un percorso termale completo di sauna, bagno turco aromatico e terapie del freddo. Altri trattamenti disponibili includono la crioterapia, i lettini per la terapia a infrarossi, l’idroterapia e trattamenti di recupero avanzati progettati per favorire il benessere e la longevità durante il viaggio e oltre.

Nel programma rigenerativo anche esperienze quali lo yoga all’alba e la meditazione sul ponte dello yacht, sessioni private di respirazione consapevole, allenamenti fitness personalizzati e pratiche guidate di mindfulness. Inoltre, lo speciale menù benessere su misura soddisfa un’ampia gamma di preferenze alimentari e obiettivi nutrizionali.

Per entrare facilmente in acqua è prevista una piattaforma che si apre su entrambi i lati dell’imbarcazione, come un vero beach club galleggiante di oltre 670 metri quadrati con accesso diretto al mare, sport acquatici e un programma ricreativo. Una caratteristica decisamente rara in mare, che colloca lo yacht tra i pochi al mondo a offrire un accesso così diretto e facile all’acqua.

A completare il viaggio, esperienze di terra e in mare personalizzate, curate con attenzione in base agli interessi di ogni ospite, coppia, famiglia o gruppo.