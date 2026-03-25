L’offensiva Delta e Air France-Klm per l’estate

Più voli e nuove rotte per Italia da parte di Delta Airlines e Air France-Klm, pronti sulla rampa di lancio per l’estate 2026.

Il mercato italiano si conferma sempre più centrale nelle strategie della joint venture transatlantica tra Delta Air Lines e Air France-Klm che ieri all’Hotel Indigo a Milano hanno presentato le novità in vista della prossima stagione. La forza del network punta sulla centralità del mercato italiano in Europa, con un’intensa programmazione di voli giornalieri e l’inserimento di nuove rotte, a dimostrazione di una domanda sempre più in crescita e ulteriormente spinta anche dalla difficile situazione geopolitica internazionale.

Le due compagnie aeree, tra le più solide e importanti nel mondo dell’aviazione, legate da una strategica joint venture sempre stretta a livello mondiale, hanno evidenziato il rafforzamento operativo, l’evoluzione dell’offerta, sia in termini di network sia di prodotto, e il posizionamento strategico nel nostro Paese.

Il tutto si traduce in una maggiore disponibilità di posti, più combinazioni di viaggio, accesso a un network globale e un prodotto sempre più competitivo. In un contesto in cui la qualità dell’esperienza assume un peso crescente, la possibilità di contare su un sistema integrato rappresenta un vantaggio significativo.

Accanto al network, grande spazio ha l’evoluzione del prodotto. Delta Air Lines e Air France-Klm stanno investendo in modo significativo nelle cabine premium, con un ampliamento dell’offerta di Business Class e Premium Economy e un progressivo allineamento degli standard tra i vettori della joint venture. Un’evoluzione che risponde alla crescita della domanda di esperienze di viaggio sempre più personalizzate.

Altro elemento centrale delle due compagnie aeree è la connettività a bordo, con l’introduzione e lo sviluppo del Wi-Fi gratuito ad alta velocità, destinato a diventare uno standard sempre più diffuso.

Ad aprire la presentazione è stata Cristina Casati, sales manager per Italia e Grecia di Delta Air Lines (a destra nella foto in primo piano), che ha sottolineato il peso del mercato italiano nella strategia del vettore statunitense. L’Italia continua a registrare una domanda particolarmente dinamica, soprattutto nel segmento leisure di fascia alta, spingendo la compagnia a rafforzare l’offerta transatlantica e a puntare con decisione sulle destinazioni del Mediterraneo, con un focus sull’Italia. Delta Airlines quest’anno festeggia i 35 anni di presenza in Italia e dal 2019 ad oggi ha più che raddoppiato la sua capacity. Il vettore aereo si conferma leader dall’Italia verso gli Stati Uniti per numero di voli giornalieri e posti. L’anno scorso ha trasportato 1 milione e 600mila passeggeri nelle rotte America Italia, con un incremento del 10%. Per quest’anno è previsto l’aumento di un ulteriore 10% della capacità, con l’offerta di 19 voli giornalieri da sei aeroporti italiani su sei destinazioni iconiche negli Stati Uniti. Nell’ottica dell’ampliamento della copertura territoriale saranno operative due nuove tratte: Roma-Seattle e Olbia-New York.

Sui voli transatlantici Delta offre quattro classi: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main, con un servizio curato e diversificato.

Sul fronte europeo il messaggio è allineato. Eleonore Tramus, general manager per l’Italia e l’area East Mediterranean di Air France-Klm (a sinistra nella foto in primo piano), ha confermato che l’Italia resta per la compagnia aerea un mercato fondamentale dove operano da 15 aeroporti, da Nord a Sud.

Più di 14.500 frequenze permetteranno ai clienti di raggiungere gli hub di Amsterdam e Parigi Cdg, da dove si offrono oltre 300 destinazioni in tutto il mondo. Tra gli incrementi previsti: da Milano 10 voli giornalieri per Parigi Cdg (da Malpensa e Linate) più 5 giornalieri per Amsterdam da Milano; da Roma Fiumicino 7 voli giornalieri per Parigi Cdg a cui si aggiungono 5 giornalieri per Amsterdam; da Firenze 7 voli giornalieri per Parigi Cdg. A cui si aggiunge da Cagliari un volo giornaliero per Amsterdam. Alcuni voli saranno operati da Airbus A220 e A321neo, flotta di nuova generazione in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 20%.