London Gatwick sul trono degli aeroporti più stressanti

Stress è un termine inglese no? E allora dove, se non in terra britannica, si trova l’aeroporto più “stressante” del mondo per i passeggeri che vi transitano? Ladies and Gentlemen, con 52 punti London Gatwick si issa in vetta alla graduatoria poco lusinghiera, in base all’analisi realizzata da VisaGuide. valutando i livelli di stress incontrati dai passeggeri nei 30 aeroporti più grandi del mondo.

La classifica – rileva Sky – “prende in considerazione i fattori individuati come i più stressanti da un campione di viaggiatori, ovvero il numero totale di passeggeri all’anno, le dimensioni dell’aeroporto in metri quadrati, la densità di passeggeri per metro quadrato, la percentuale di ritardi in un anno e la distanza dal centro città in chilometri”.

Per individuare la piazza d’onore, dobbiamo volare in Turchia, a Istanbul: l’aeroporto internazionale di Ataturk, infatti, è secondo in classifica con un punteggio di 42.79.

La decantata precisione tedesca vacilla con l’aeroporto Franz Josef Strauss di Monaco, il secondo più trafficato in Germania, che occupa la terza posizione. In questo caso sono stati intervistati 1.642 passeggeri di 53 nazionalità che hanno effettuato almeno due viaggi internazionali nel 2023.

Quello di Denver, in Colorado, è il primo scalo americano in graduatoria e si trova al quarto posto.

Chiude la top five un altro scalo britannico, l’aeroporto principe di Londra: Heathrow.

Torniamo negli States per il sesto aeroporto più stressante del mondo, quello di Los Angeles, che ha ha la più alta densità di viaggiatori.

L’Italia spunta al settimo posto con il pur pluridecorato Roma Fiumicino.

Gli Stati Uniti occupano le ultime tre posizioni, piantando così la bandiera a stelle e strisce in metà degli scali della top ten. Si parte con Dallas, in Texas, ottavo, quindi il John F. Kennedy International Airport di New York al nono posto. Chiude l’O’Hare International Airport di Chicago con un punteggio di 31.44.