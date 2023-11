Lonely Planet, è la Spagna la regina della sostenibilità

La Spagna si appunta al petto lo scudetto della sostenibilità. La prestigiosa guida Lonely Planet l’ha collocata al primo posto tra i Paesi più green e tra le citazioni nella nuova edizione Best in Travel 2024 ci sono, anche i Paesi Baschi e nella categoria “sustainable” l’itinerario “Camino portugués”, che da Lisbona porta a Santiago de Compostela, lungo 630 chilometri.

Queste posizioni di eccellenza affondano le radici in un capillare lavoro effettuato nel Paese e riconosciuto dai turisti. Il 38% dei viaggiatori, infatti, mette al primo posto mete che privilegiano la sostenibilità e quindi scelgono la Spagna rispetto a altre destinazioni simili. Il 75% dei visitatori rimane soddisfatto per la sostenibilità incontrata e il 97% è comunque contento per la destinazione scelta. Inoltre, il 27% fa della sostenibilità una priorità nella scelta del viaggio, il 53% dichiara di volerla e il 69% pagherebbe anche di più pur di fare una vacanza più green.

La sostenibilità turistica è un asset trasversale del Piano strategico di marketing di Turespaña 21-14 in tre ambiti: sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È allineato con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu nell’agenda 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

La Spagna dedicherà al turismo 3.400 milioni di euro del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza della Ue, di cui 1.858 milioni saranno destinati al finanziamento dei piani di sostenibilità turistica nelle destinazioni. https://turismo.gob.es/es-es/estrategia/02_doc_completo_pmcst_enero_2022_online.pdf

Gli spazi protetti occupano un terzo del territorio, inoltre la Spagna è il Paese con la maggior superficie aderente alla rete Natura 2000 promossa dall’Ue (il 27 % del territorio) https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Dal 2010, la Spagna conta con il Club di prodotto di Ecoturismo: https://soyecoturista.com/ Secondo i dati Unesco, è il Paese con piu Riserve della biosfera al mondo, 53. https://en.unesco.org/biosphere

Le città spagnole si contraddistinguono per essere “Walkable cities“. La rete di treni ad alta velocità è la più estesa d’Europa e seconda al mondo con 3.152 Km e l’obiettivo è quello di raggiungere i 5 milioni di vetture elettriche nel 2030.

Il 47% dell’energia generata in Spagna proviene da fonti rinnovabili, essendo il secondo Paese in Europa per quanto riguarda la generazione di energia eolica e solare. Inoltre il 90% delle installazioni fotovoltaiche realizzate in Europa si trova in Spagna. Il piano di Modernizzazione e competitività turistica ha stanziato 170 milioni di euro per i progetti di efficienza energetica delle imprese turistiche. https://annualreport2021.entsoe.eu/

Nell’ambito della sostenibilità sociale nel settore turistico sono previsti piani specifici per progetti che sviluppino la responsabilità sociale corporativa nelle imprese, con la creazione di osservatori di sosteniblità sociale, e progetti per lavorare verso l’uguaglianza di genere. La Spagna accoglie il 20% del turismo Lgtbi nell’Ue e lavora in diversi progetti di turismo inclusivo. Per il turismo accessibile la Spagna ha promosso diverse iniziative per accogliere e informare ai turisti con necessità specifiche, raccolte in web come http://www.spainisaccessible.com/ oppure https://www.tur4all.com/es/home