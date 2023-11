Lonely Planet incorona la Spagna regina della sostenibilità

La Spagna si appunta al petto lo scudetto della sostenibilità. La prestigiosa guida Lonely Planet l’ha collocata al primo posto tra i Paesi più green e tra le citazioni nella nuova edizione Best in Travel 2024 ci sono, anche i Paesi Baschi e nella categoria “sustainable” l’itinerario “Camino portugués”, che da Lisbona porta a Santiago de Compostela, lungo 630 chilometri.

Queste posizioni di eccellenza affondano le radici in un capillare lavoro effettuato nel Paese e riconosciuto dai turisti. Il 38% dei viaggiatori, infatti, mette al primo posto mete che privilegiano la sostenibilità e quindi scelgono la Spagna rispetto a altre destinazioni simili. Il 75% dei visitatori rimane soddisfatto per la sostenibilità incontrata e il 97% è comunque contento per la destinazione scelta. Inoltre, il 27% fa della sostenibilità una priorità nella scelta del viaggio, il 53% dichiara di volerla e il 69% pagherebbe anche di più pur di fare una vacanza più green.

La sostenibilità turistica è un asset trasversale del Piano strategico di marketing di Turespaña 21-14 in tre ambiti: sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È allineato con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu nell’agenda 2030.

La Spagna dedicherà al turismo 3.400 milioni di euro del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza della Ue, di cui 1.858 milioni saranno destinati al finanziamento dei piani di sostenibilità turistica nelle destinazioni.

Gli spazi protetti occupano un terzo del territorio, inoltre la Spagna è il Paese con la maggior superficie aderente alla rete Natura 2000 promossa dall’Ue (il 27 % del territorio).

Secondo i dati Unesco, è il Paese con piu Riserve della biosfera al mondo, 53.

Le città spagnole si contraddistinguono per essere “Walkable cities“. La rete di treni ad alta velocità è la più estesa d’Europa e seconda al mondo con 3.152 Km e l’obiettivo è quello di raggiungere i 5 milioni di vetture elettriche nel 2030.

Il 47% dell’energia generata in Spagna proviene da fonti rinnovabili, essendo il secondo Paese in Europa per quanto riguarda la generazione di energia eolica e solare. Inoltre il 90% delle installazioni fotovoltaiche realizzate in Europa si trova in Spagna. Il piano di Modernizzazione e competitività turistica ha stanziato 170 milioni di euro per i progetti di efficienza energetica delle imprese turistiche.

Nell’ambito della sostenibilità sociale nel settore turistico sono previsti piani specifici per progetti che sviluppino la responsabilità sociale corporativa nelle imprese, con la creazione di osservatori di sosteniblità sociale, e progetti per lavorare verso l’uguaglianza di genere. La Spagna accoglie il 20% del turismo Lgtbi nell’Ue e lavora in diversi progetti di turismo inclusivo.