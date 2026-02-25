L’ora di Btm 2026 a Bari: il tema è “ri-genera”

Nuovi tasselli arricchiscono la già ricca formula di Btm – Business Tourism Management: la sezione Turismo Nautico e lo spazio Outdoor, in programma alla Fiera del Levante di Bari fino al 27 febbraio. Tema centrale: “ri-genera“, un invito rivolto ai giovani e agli operatori a vivere il turismo come un processo vivo in continua evoluzione.

Presenti le più importanti compagnie aeree e di navigazione, operatori marittimi ed enti turistici di primo piano che, oltre a conferire prestigio internazionale all’evento ne rafforzano la rilevanza nel panorama turistico globale. Si rinnova la partnership con il ministero del Turismo – confermata dalla presenza del ministro Daniela Santanchè – ed Enit, con la partecipazione dell’amministratore delegato Ivana Jelinic.

Un’importante occasione per mettere in luce le priorità strategiche per uno dei settori più rilevanti per l’economia nazionale e rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori. Si consolida anche la collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, con un focus dedicato al turismo delle radici. Per il Travel Trade confermato il patrocinio di Astoi e la collaborazione con Aidit.

Di rilievo anche la presenza delle Regioni – quest’anno particolarmente corposa con Piemonte, Toscana, Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia – che contribuisce alla costruzione di un’identità dal profilo sempre più marcato nell’offerta di Btm Italia, che si conferma così piattaforma nazionale capace di raccontare l’Italia nella sua pluralità.

La sezione convegnistica è il fulcro culturale e strategico della manifestazione: per Mary Rossi, event manager di Btm, si tratta di un palinsesto ricco e articolato per affrontare i temi più rilevanti legati all’evoluzione del turismo contemporaneo: «Abbiamo studiato un programma con oltre 110 momenti di confronto, riflessione e formazione: il palinsesto offre contenuti di spessore, grazie alla partecipazione di relatori qualificati del panorama nazionale e internazionale: dall’architetto Stefano Boeri a Gianpiero Strisciuglio, ad Trenitalia, a Domenico Pellegrino, presidente Aidit. Tra gli altri, Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo e campione del mondo 2025 che affronta il tema dello sport italiano inteso anche come motore di attrazione turistica».

Nel sintetizzare lo spirito di questa edizione il ceo & founder, Nevio D’Arpa, ha sottolineato:«Btm rappresenta un’occasione unica per i territori e per le imprese che contribuiscono al processo di promozione. Offre l’opportunità di farsi conoscere in modo autentico dal pubblico, ma propone anche una visione chiara e aggiornata di un mercato in continua evoluzione. Consente di comprendere i propri punti di forza e di debolezza rispetto alla concorrenza e, aspetto da non sottovalutare, favorisce la formazione attraverso incontri e workshop, passaggi che si traducono in relazioni strategiche e partnership preziose».

Da parte sua l’assessore allo Sviluppo locale e blue economy, Pietro Petruzzelli, ha evidenziato: «Credo che Btm Italia rappresenti un ingrediente fondamentale per far crescere al meglio questo settore. Quest’anno Bari si è confermata regina delle destinazioni turistiche pugliesi, grazie al lavoro portato avanti dalle amministrazioni comunali e, soprattutto, alla professionalità degli operatori turistici. Per questo Btm è per noi fondamentale, perché, ancora prima di essere una grande vetrina, è un autorevole luogo di formazione per chi si occupa di turismo. Previsti dibattiti con il mondo dell’extralberghiero, dell’experience e dell’Horeca».

Grande rilievo all’evento è stato dato anche da Angela Partipilo, segretario generale della Camera di Commercio di Bari: «La presenza di questa manifestazione sul nostro territorio contribuisce a farla emergere a livello nazionale e internazionale, grazie a una visione lungimirante degli organizzatori. Bari è una città turistica: solo da novembre scorso a metà febbraio si sono registrati oltre 200mila ingressi in città e più di 400mila pernottamenti, con una media di 20mila pernottamenti a notte. Sono dati straordinari che dimostrano come il turismo, qui in Puglia, non sia più un fenomeno spontaneo. Qui a Btm abbiamo due stand, diversi eventi e confronti che spaziano dal turismo lento al cicloturismo, dal turismo industriale a quello fieristico, offrendo alle imprese una serie di strumenti innovativi. La crescita del turismo è crescita del territorio e dell’economia, senza però dimenticare i residenti».

«È una grande soddisfazione ospitare la 12° edizione, la quarta qui a Bari – ha commentato il sindaco Vito Leccese – anche perché significa che c’è una risposta crescente del tessuto locale sul tema, come dimostrano i dati stessi registrati lo scorso anno».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Btm