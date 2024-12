L’ora di Fs International,

la newco dell’alta velocità

Ferrovie dello Stato Italiane amplia la sua dimensione globale con Fs International Spa. Dopo aver annunciato un maxi piano quinquennale da oltre 100 miliardi di investimenti – in occasione della presentazione a Roma del piano strategico 2025-2029 – l’amministratore delegato, Stefano Antonio Donnarumma, toglie i veli alla nuova creatura, come riferisce il Corriere della Sera.

«È una strategia aziendale decisa in concomitanza con il nuovo piano strategico – spiega Donnarumma – L’Europa ormai va considerata un mercato domestico, infatti ci stiamo espandendo in America e in Asia: con questa nuova società vogliamo mettere a sistema tutto ciò che non è Italia».

Entriamo nel dettaglio per capire meglio Fs International Spa: «È la soluzione per sostenere finanziariamente il piano di sviluppo ferroviario del Paese riducendo i trasferimenti pubblici – osserva l’ad – Si tratterebbe di conferire la rete di Alta velocità, che vale circa 8 miliardi di euro, in una newco costituita sotto la nostra controllata al 100% Rfi. Andrà adottato un modello di finanziamento e remunerazione dell’utilizzo della rete ferroviaria analogo a quello delle reti del gas, ma è uno schema molto diverso da una privatizzazione».

In realtà Fs International spa era già in vita, ma inutilizzata. Adesso sarà una realtà con 12mila dipendenti e 3 miliardi di fatturato. «Il numero dei nostri passeggeri all’estero si aggira sui 230 milioni l’anno ed è destinato ad aumentare del 40% per fare utile e poi investire in Italia», annota Donnarumma, ricordando che «a livello internazionale siamo presenti in Olanda, mentre in Germania gestiamo il traffico dei pendolari e registriamo già un miliardo di ricavi. La Spagna ci sta dando soddisfazione con i nostri Frecciarossa e in Francia ci sono grandi possibilità di sviluppo».

Ora, insomma, tutte queste attività saranno trasferite sotto il cappello di Fs International, creando una sub holding che dovrà essere valorizzata con l’ingresso di partner e soci.