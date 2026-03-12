Lot, in flotta il primo Dreamliner con wifi

New entry per la flotta Lot Polish Airlines: è arrivato il primo Boeing 787 Dreamliner che presenta numerosi benefit per i passeggeri, tra i quali spicca una connessione wifi che consente di inviare e ricevere messaggi, navigare su Internet e sfruttare la connettività durante i voli di lungo raggio operati dal vettore polacco che sta operando insieme al provider statunitense Viasat, per offrire connettività gate-to-gate ad alto rendimento.

Per Lot, membro Star Alliance, si tratta della prima consegna, cui seguiranno altri due Dreamliner che entreranno in flotta entro la fine di aprile.

I passeggeri della Business Class potranno utilizzare questo nuovo servizio gratuitamente, così come tutti i membri del programma Miles&More o come Senator Hon Circle Status. Gli altri passeggeri potranno richiedere l’accesso fruendo di due distinti pacchetti, il primo a 7 dollari che prevede solo l’invio di messaggi, mentre la seconda offerta a 29 dollari consente di utilizzare tutte le applicazioni e i servizi relativi alla connessione Internet.