Lot volerà da Roma Fiumicino per l’aeroporto Chopin di Varsavia

Lot Polish Airlines aggiungerà Roma Fiumicino al suo network globale di rotte dall’aeroporto Chopin di Varsavia. Il nuovo servizio giornaliero decollerà il 30 ottobre e offrirà l’opportunità di proseguire il viaggio verso l’Asia e gli Stati baltici.

I voli decolleranno da Roma Fiumicino il lunedì alle 10.25 con arrivo a Varsavia alle 12.45 e alle 19.40 ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con arrivo a Varsavia alle 22.00. Per il ritorno in Italia il volo partirà dall’aeroporto Chopin alle 7.15 ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato, con arrivo a Fiumicino alle 9.25, e ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 16.30, con arrivo a Fiumicino alle 18.40.

Lot effettuerà il servizio dall’aeroporto Chopin in aggiunta a quello già esistente tra Fiumicino e il nuovo aeroporto di Varsavia-Radom. Il vettore polacco ha avviato questi voli il 28 aprile 2023 e ha recentemente annunciato che continuerà a servire questa rotta durante l’inverno 2023/2024.

«Quale compagnia di bandiera, lavoriamo fianco a fianco con le imprese polacche – osserva Michał Fijoł, presidente di Lot – Negli ultimi due anni i nostri esportatori hanno collocato in Italia merci per oltre 100 miliardi di zloty. Ritengo che un migliore collegamento con la capitale del grande partner economico della Polonia contribuirà a un’ulteriore crescita del commercio. Roma è anche in cima alle città più visitate dai polacchi, come confermano le classifiche del settore del turismo e l’elevata richiesta dei nostri voli da Radom. Aprendo la rotta Varsavia Chopin– Roma con voli giornalieri, rispondiamo alle aspettative dei passeggeri».

«Si tratta di uno sviluppo significativo che consolida la nostra partnership con Lot Polish Airlines – commenta Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Dopo il lancio della rotta Roma–Radom, questo sviluppo aumenta ulteriormente la scelta per i passeggeri. Roma–Varsavia è un importante collegamento europeo tra le due capitali in termini di flussi commerciali e turistici anche in vista del prossimo giubileo che si terrà a Roma nel 2025».