Loyalty program, al via la partnership Accor-Ita

All – Accor Live Limitless, il programma di fedeltà del Gruppo francese Accor, e la compagnia italiana Ita Airways hanno siglato una partnership che prevede la conversione reciproca dei punti. Si tratta di un piano congiunto di remunerazione, a partire dal 26 gennaio, che consente ai soci dei rispettivi loyalty program di rendere le esperienze di viaggio più ricche e gratificanti.

L’accordo consentirà di convertire facilmente i punti All Reward e i punti Volare. I soci di All possono guadagnare punti Reward quando volano con Ita Airways convertendo 4mila punti Volare in mille punti All Reward. I punti possono poi essere utilizzati per soggiorni in hotel a livello globale, per saldare tutto o parte del conto o per un upgrade della camera. I soci possono inoltre utilizzare i loro punti tutto l’anno per accedere alle lounge Vip per i principali eventi sportivi, alle masterclass culinarie, agli esclusivi concerti jazz e a molti altri momenti.

Contemporaneamente, i soci All possono scegliere di convertire i loro punti Rewards in punti Volare per beneficiare di biglietti o upgrade di classe di servizio con Ita Airways: 4mila punti All Reward equivalgono a 5mila punti Volare.

«Siamo orgogliosi di collaborare con Ita Airways. L’Italia è uno dei Paesi più amati e visitati del pianeta ed è quindi uno dei nostri mercati prioritari per esperienze, partnership e sviluppo alberghiero. Questa partnership testimonia l’importanza che questo Paese riveste per Accor e per gli iscritti al suo programma fedeltà», ha dichiarato Ian Di Tullio, chief commercial officer Accor Europe.