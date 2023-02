L’Ufficio del turismo spagnolo a Roma apre la sede Caravaca de la Cruz 2024

La storica sede dell’Ufficio spagnolo del turismo, ubicata a Piazza di Spagna, si rinnova un’altra volta per accogliere l’anno giubilare di Caravaca de la Cruz 2024 in collaborazione con la Regione di Murcia.

Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo delle Regione di Murcia 2022-2032, il Centro Multimediale Interattivo di Roma diventa uno degli strumenti fondamentali per la promozione di tutta la regione e, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz, meta per il turismo religioso e culturale.

L’ufficio è presieduto da un videowall interattivo touchscreen di sei metri per il quale è stato sviluppato un software specifico che consente a sei utenti di navigare contemporaneamente tra più di 8mila punti di interesse turistico. Questo elemento consente agli utenti la navigazione cartografica interattiva su tutti i punti d’interesse della Regione di Murcia e del Cammino della Croce, principale via di pellegrinaggio per giungere la basilica Santuario della Vera Croce, a Caravaca de la Cruz.

In programma anche un ciclo di eventi dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz.

Caravaca de la Cruz è la quinta città nella quale è possibile celebrare un Anno Santo (Anno Giubilare) della religione cattolica insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme. Per questo motivo ogni sette anni qui si celebra l’Anno Santo, che permette di ottenere l’indulgenza plenaria, solenne e universale.