Lufthansa entra in Ita.

Il via libera Ue ora è ufficiale

Gli occhi del mondo puntati sul civico 97 di via XX Settembre a Roma. Siamo nella sede del Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze, dove per la prima volta Ita Airways e Lufthansa – nelle persone dei rispettivi capi Antonino Turicchi e Carsten Spohr – si presentano insieme ai media.

L’occasione è epocale, come nell’aviazione non accadeva dai tempi del merger Air France-Klm: è ufficiale da oggi, dopo sette mesi di attese e rumors, il via libera dell’Antitrust Ue all’ingresso dei tedeschi nell’ex Alitalia. Deutsche Lufthansa AG acquisirà dall’azionista Mef una quota del 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase – entro il 2033 – al 100% per un investimento totale di 829 milioni. Un’operazione – il cui closing è previsto nel quarto trimestre 2024 – su cui si è scritto e parlato moltissimo e su cui già pende la minaccia di ricorso alla Corte di Giustizia Ue, preannunciata dal ceo di Wizz Air, József Váradi.

L’ok di Bruxelles, già ampiamente preannunciato, arriva con un giorno di anticipo rispetto alla deadline del 4 luglio. Ma quali sono le condizioni imposte dall’Europa e concordate con i due big player? La cessione di 15-17 coppie di slot (diritti di decollo e atterraggio) a Milano Linate e il perfezionamento di un accordo con altre due compagnie – una sarà probabilmente easyJet – che competereanno per almeno tre anni sulle rotte intraeuropee dove Ita e Lufthansa sarebbero monopoliste, consentendole di aprire una base.

Altra condizione: dovrà essere ridotta la concorrenza sui voli tra Roma e il Nord America, individuando o un rivale sui collegamenti diretti (con Chicago, Washington, San Francisco, Toronto) oppure selezionando per ciascuna tratta due nuovi competitor.

I PROSSIMI STEP

In base a tali impegni, spiega Bruxelles in una nota, Lufthansa e il Mef “potranno attuare l’operazione solo dopo l’approvazione da parte della Commissione dei soggetti idonei per ciascuno degli impegni a corto raggio, lungo raggio e su Milano Linate. La Commissione valuterà la loro idoneità nel contesto di una procedura distinta di approvazione dell’acquirente”.

Sotto la supervisione della Commissione, un fiduciario indipendente monitorerà l’attuazione di tali impegni. A margine di tutto ciò, si attende anche l’approvazione di altre Autorità garanti della concorrenza extra Ue.

«In un momento in cui i consumatori si trovano a fronteggiare prezzi sempre più alti per i viaggi aerei, è molto importante preservare la concorrenza nel settore. Per questo motivo abbiamo valutato con molta attenzione se l’acquisizione di una partecipazione di controllo nella nuova compagnia di bandiera italiana Ita da parte di Lufthansa solleverebbe problemi di concorrenza. Bisognava evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in arrivo e in partenza dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef per questo accordo transfrontaliero risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti», dichiara la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, commentando il via libera alla fusione Ita-Lufthansa.

OBIETTIVO INTEGRAZIONE E INGRESSO IN STAR ALLIANCE

Il Gruppo Lufthansa fa sapere che sta “già pianificando con Ita una rapida integrazione, che sarà in gran parte completata entro tre anni” per cui Roma Fiumicino diventerà il sesto hub dei tedeschi e, in termini di fatturato, l’Italia sarà il loro quinto mercato domestico e il sesto in Europa (dopo la Germania).

I soci del programma fedeltà “Volare” potranno, dal primo giorno successivo alla chiusura, raccogliere o utilizzare le loro miglia anche con Miles & More, così come le rispettive lounge saranno accessibili reciprocamente. Inoltre – ribadisce Lufthansa – “Ita Airways intende aderire a Star Alliance (ora è in SkyTeam, ndr) nel prossimo futuro. I processi commerciali, i sistemi informatici e i processi di acquisto saranno armonizzati il più rapidamente possibile per sfruttare al massimo tutte le sinergie”.

«Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa. Nonostante le concessioni ampie e di vasta portata, l’investimento nella compagnia italiana rafforza la posizione di Lufthansa a livello globale. Faremo di Ita un elemento forte e di successo del Gruppo, garantendone il futuro come compagnia aerea internazionale», ha commentato il ceo tedesco Spohr.

SINDACATI: «RIASSUNZIONI E NUOVI CONTRATTI»

Tra le prime reazioni, quelle dei sindacati. «Accogliamo positivamente la notizia – dichiarano Marco Verzari e Ivan Viglietti, segretario generale e nazionale di Uiltrasporti – È un ok che ha imposto delle condizioni significative e che è tardato anche troppo facendo perdere un anno alla compagnia italiano e al suo piano di crescita»

«Riteniamo opportuno – proseguono – che il governo mantenga comunque una quota di Ita Airways, anche di minoranza, perché i collegamenti aerei con il resto del mondo rappresentano un asset strategico del Paese, a cui non possiamo rinunciare.

Bisogna ora guardare avanti e mettersi subito a lavoro per l’ingresso di Ita Airways nell’alleanza Nord Atlantica, di cui è parte Star Alliance, e per il potenziamento del Piano industriale, sotto il profilo della flotta, che deve crescere molto di più per garantire al nostro Paese la competitività delle imprese, ma soprattutto per sviluppare il piano di assunzioni e il reinserimento dei lavoratori ancora in cassa integrazione». A questo proposito, i sindacalisti ricordano «che la cassa integrazione scadrà il 31 ottobre di questo anno» e chiedono già da ora «una proroga di almeno un altro anno».

Tra le richieste di Uiltrasporti anche l’attivazione di «un tavolo di trattativa per rinegoziare i contratti di lavoro, che sono orami inadeguati e superati, e riconoscere ai lavoratori che in tutto questo tempo hanno dimostrato grande spirito di sacrificio, il giusto riconoscimento e il giusto livello salariale eroso da anni di inflazione».