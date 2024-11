Lufthansa, le Green Fares ampliate al lungo raggio

Lufthansa fa sempre più rima con sostenibilità e include i voli a lungo raggio e, quindi, l’intera rete globale. Le Green Fares, parte del portafoglio in espansione del Gruppo tedesco, saranno prenotabili in tutte le classi di viaggio per oltre 850.000 voli all’anno a partire dal 4 dicembre. La tariffa include già la compensazione delle emissioni di Co2 legate al singolo volo.

Dalla loro introduzione nel febbraio 2023 per voli a corto e medio raggio, due milioni di passeggeri hanno scelto le Green Fares, compensando quasi 190.000 tonnellate di Co2 legate ai loro voli. In termini di paragone, questo valore corrisponde alle emissioni di Co2 di oltre 1.300 voli tra Monaco e New York con un Airbus A350.

«Ci siamo posti obiettivi ambiziosi per rendere il volo più sostenibile – spiega Dieter Vranckx, chief commercial officer del Gruppo Lufthansa – Per raggiungerli investiamo miliardi di euro ogni anno in nuovi aeromobili e tecnologie all’avanguardia. Con le nostre innovative Green Fares coinvolgiamo anche i nostri clienti, offrendo loro l’opportunità di contribuire attivamente a un’aviazione più sostenibile su oltre 850.000 voli. Estendere le Green Fares alla rete globale di voli a lungo raggio rappresenta un passo fondamentale e coerente, non solo per noi, ma per l’intero settore dell’aviazione».

E Grazia Vittadini, chief technology officer del Gruppo Lufthansa, sottolinea: «Due anni fa abbiamo introdotto un prodotto dedicato ai voli più sostenibili e i risultati non hanno tardato ad arrivare: la domanda è in costante crescita. Oltre a investire in soluzioni tecnologiche, puntiamo su proposte innovative per offrire ai nostri clienti la possibilità di viaggiare in modo più responsabile. Con le Green Fares siamo in grado di garantire una nuova dimensione di volo che dimostra come volare in maniera sostenibile sia già possibile, anche grazie all’utilizzo di Saf».

COSA C’È DIETRO LE GREEN FARES

Le Green Fares semplificano il volo sostenibile, includendo già nel prezzo la compensazione totale delle emissioni di Co2 legate al singolo viaggio. Questo risultato si ottiene combinando l’utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) e il supporto a progetti climatici certificati di alta qualità promossi dal Gruppo Lufthansa. La proporzione tra questi due elementi varia a seconda della distanza della tratta: per i voli europei e quelli verso il Nord Africa, il 20% delle emissioni viene ridotto grazie all’uso di Saf, mentre l’80% è compensato da progetti di protezione climatica; sulle rotte intercontinentali, invece, il Saf copre il 10% delle emissioni, mentre il restante 90% è bilanciato con contributi ai progetti climatici.

Oltre a promuovere un viaggio più responsabile, il Green Fare include vantaggi aggiuntivi come miglia e punti extra, nonché la possibilità di modificare la prenotazione senza costi. La tariffa è disponibile per i voli operati da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss, Discover Airlines e Air Dolomiti, con alcune eccezioni legate a tratte specifiche e voli di partner in joint venture. Anche Eurowings propone un’opzione sostenibile dedicata, chiamata PlanetBlu.