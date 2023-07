Lufthansa porta in Italia Allegris: la rivoluzione delle cabine a lungo raggio

Dopo il lancio ufficiale di qualche mese fa, ora Lufthansa ha portato in anteprima in Italia le nuove cabine di bordo del lungo raggio, figlie del concept Allegris, che verrano installate prima a bordo dei nuovi Boeing 787 (in arrivo entro fine anno) poi sugli A350 nel 2024 e, a seguire sui 777x.

Per riprogettare le quattro classi disponibili sui suoi aerei, Lufthansa ha messo a budget il più grande investimento fatto finora sul comfort di cabina: 2,5 miliardi di euro.

Tanto costerà la rivoluzione Allegris, che punta a dare ai passeggeri di voli intercontinentali un’esperienza di viaggio più gratificante, sia che abbiano un biglietto di Economy, di Premium, di Business o di First class. Oltre ai nuovi aerei, però, verranno riconfigurati anche i vecchi – a partire da fine 2024 e per non meno di 5 anni – per un percorso totale che terminerà nel 2030.

«Il principio di base è quello di fornire un’esperienza personalizzata – ha spiegato Gabriella Galantis, senior director sales southern Europe del Gruppo, durante la presentazione delle nuove cabine a bordo in uno speciale tir a Milano – Perché per ciascuno esigenze e preferenze sono diverse e, all’interno della stessa categoria, si può scegliere tra varie opzioni. In Business class, ad esempio, c’è l’esigenza di un letto extra-lungo (2,20 metri) oppure di disporre di un’area di lavoro supplementare o anche un posto con culla per bambini. I sedili della nuova Premium Economy, che è stata già introdotta lo scorso anno sui voli Swiss, oltre a offrire maggiore spazio, possono essere regolati più indietro rispetto al modello attuale e senza dar fastidio ai passeggeri della fila successiva perché integrati in un guscio rigido».

Sulla vendita di Ita Airways a Lufthansa, invece, Galantis non si scompone e afferma che «per il momento, Ita è ancora un nostro competitor a livello commerciale. L’integrazione con il Gruppo sarà un percorso lungo. Il primo passaggio da affrontare è quello che riguarda il via libera della Commissione europea».

Le novità in First Class

La novità di maggiore rilievo, però, è la First class Suite, una vera e propria cabina da due posti con sedili larghi un metro, che si può chiudere con una porta fino al soffitto per il massimo della privacy, e con una cabina guardaroba. Insomma, qualcosa di molto simile a una camera d’albergo.

Da notare il modello tariffario per questa soluzione: viene acquistata la cabina anche se viaggia una sola persona. E se si viaggia in due, il prezzo rimane lo stesso.

La disponibilità di questa nuova First class è prevista a partire dal 2024 sugli Airbus A350. Ma il restyling Allegris toccherà più di 80 aeromobili nuovi di zecca e anche quelli già in servizio sul lungo raggio.

Focus sul mercato italiano

«Parlando di corporate e premium, il mercato italiano è per noi di grandissima rilevanza – ha detto ancora Galantis – perché arriva subito dopo quelli che consideriamo i nostri mercati domestici, ovvero Germania, Austria e Svizzera. E si tratta di passeggeri che passano davvero molte ore in volo e come mete più frequenti hanno Usa, Giappone, Canada, Thailandia, Brasile, Cina, Sudafrica e India. In termini numerici, la richiesta per Premium e First è aumentata del 68%».

Il mercato italiano, infatti, resta strategico per Lufthansa, anche senza l’apporto di Ita. «Voliamo su 21 aeroporti, più che in Germania, con un totale di 162 partenze giornaliere. Quest’anno registriamo un +12% di capacità rispetto al 2022, un dato significativo che risponde alla domanda di viaggio, anche se ancora un po’ indietro rispetto al 2019, ovvero circa il 14% in meno», ha detto la manager.

Per presentare la nuova configurazione Allegris, Lufthansa ha predisposto un camion con l’allestimento che riproduce tutte le opzioni delle quattro classi e lo ha portato a Milano per consentire ad agenti di viaggi e clienti corporate di vederle in anteprima.