Lufthansa, semestre in rosso:

427 milioni di perdite

Conti da rifare per Lufthansa. Il Gruppo – fresco di matrimonio con Ita – ha dovuto correggere e rivedere, al ribasso, le sue previsioni per il 2024 a causa di un calo dei rendimenti registrati in tutti i mercati, in particolare in Asia. Nel primo semestre dell’anno il Gruppo tedesco, infatti, ha registrato un rosso di 427 milioni di euro ed ora l’Ebit è stato ritoccato tra 1,4 e 1,8 miliardi di euro (la previsione precedente era di 2,2 miliardi), sul quale incide fortemente l’andamento del vettore Lufthansa.

In una nota ufficiale del Gruppo si evidenzia che «con un profitto trimestrale di 213 milioni di euro, il risultato di Lufthansa Airlines è stato di circa 300 milioni di euro inferiore rispetto all’anno precedente (515 milioni di euro). Complessivamente, ha registrato una perdita semestrale di -427 milioni di euro rispetto all’utile di 149 milioni di euro di un anno fa. La compagnia è stata particolarmente colpita dalle sfide poste dalla tendenza negativa del mercato e dalle inefficienze nelle operazioni di volo di Lufthansa e Cityline, dovute anche a ritardi nella consegna degli aeromobili. Sta diventando sempre più difficile per il vettore raggiungere il pareggio per l’intero anno. Per contrastare questo, viene lanciato un programma di turnaround completo».

Di conseguenza il cash flow – opportunamente rettificato – sarà inferiore al miliardo di euro e si ridimensionano anche gli investimenti previsti per il secondo semestre dell’anno. Ma non verranno intaccati alcuni ambiziosi progetti operativi, quali ad esempio il lancio del servizio aerotaxi su Roma. Infatti nel Piano di sviluppo dei collegamenti urbani con i droni di trasporto persone, il Gruppo ha stilato un elenco delle 42 città con i maggiori problemi di logistica e mobilità, Roma figura tra queste. con la motivazione di fondo che un collegamento di aerotaxi si renderà necessario soprattutto per l’intenso traffico locale e la scarsezza di efficienti trasporti.