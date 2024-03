Lufthansa, terzo miglior anno di sempre: fatturato a 35,4 miliardi

Brindisi più che assicurato per il Gruppo Lufthansa, che nel consuntivo 2023 ha raggiunto il terzo miglior risultato finanziario di sempre, con un fatturato a 35,4 miliardi di euro, pari ad un +15%, profitti operativi per 2,7 miliardi di euro. A questi numeri si aggiungono altri dati significativi, come gli oltre 120 milioni di passeggeri (+20%) e un piano di investimenti di 4,5 miliardi di euro.

È la cifra di un pieno rilancio per il Gruppo tedesco che, come ha sottolineato Carsten Spohr, presidente dell’executive board e ceo di Deutsche Lufthansa Ag: «Con questi dati ha riconquistato una forza finanziaria che gli permetterà di pagare un dividendo ai nostri azionisti, per la prima volta dal 2019. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tutti i 100.000 dipendenti del gruppo, che hanno reso il 2023 il terzo miglior anno di sempre nella storia Lufthansa. Inoltre – ha aggiunto Spohr – attraverso accordi salariali collettivi e partecipazione agli utili nettamente superiori alla media, diamo anche ai dipendenti la possibilità di partecipare allo sviluppo dei nostri buoni risultati. Quest’anno puntiamo anche a riportare finalmente la soddisfazione dei nostri clienti a livelli premium. Ecco perché stiamo investendo la cifra record di 4,5 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi aeromobili, per il restyling degli interni delle nostre cabine, per le lounge, ma anche per tutti i processi di terra e servizi digitali. Nell’ambito della più grande modernizzazione della flotta della nostra storia, prevediamo di ricevere quest’anno almeno 30 nuovi aerei, inclusi circa 20 jet per il lungo raggio che per Lufthansa, in termini di commesse, rappresentano un altro record».

Nel cronoprogramma dell’immediato futuro alla compagnia verranno consegnati “un numero a due cifre” di Boeing 787-9 Dreamliner, otto Airbus A350-900 e un Boeing 777 cargo. Tutti questi aerei a lungo raggio voleranno per Lufthansa Airlines e Lufthansa Cargo. Mai prima d’ora Lufthansa aveva potuto contare sulla consegna di così tanti nuovi aerei a lungo raggio in un solo anno.

Nello specifico il Gruppo Lufthansa ha attualmente nel suo elenco ordini per oltre 250 aeromobili di ultima generazione: un altro record. A medio termine, la modernizzazione porterà allo smantellamento delle sottoflotte più vecchie, con conseguente aumento significativo del comfort dei passeggeri, e una riduzione sostenibile delle emissioni di Co2. Gli aerei, nettamente più efficienti in termini di carburante, consumano fino al 30% in meno di cherosene rispetto ai rispettivi modelli precedenti ed emettono di conseguenza meno Co2.

Spohr ha pure esplicitamente menzionato la vicenda dell’acquisizione quote di Ita Airways, augurandosi che dalla Commissione Ue giunga presto la pronuncia definitiva, ma soprattutto auspicando un via libera di Bruxelles all’operazione che potrebbe generare ulteriori benefici soprattutto per i consumer.

Nel dettaglio, poi, il Gruppo Lufthansa ha registrato significativi risultati commerciali: la vendita di biglietti è aumentata rispetto al 2022 e lo scorso anno, come Gruppo, si è chiuso con un movimento complessivo di 123 milioni di passeggeri, pari a un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, che aveva fatto segnare circa 102 milioni di utenti. Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno aumentato il numero dei voli offerti del 14% arrivando a 946.000 collegamenti annui effettuati.

Nel corso del 2023 il numero dei posti offerti è stato progressivamente ampliato. In media, lo scorso anno le compagnie aeree hanno offerto l’84% della capacità del 2019. Il coefficiente di riempimento dei posti (load factor) è migliorato di 3,1 punti percentuali attestandosi all’83% circa, tornando così ai livelli pre crisi. Nonostante scioperi e instabilità geo-politiche, il 98% dei voli del Gruppo si è svolto regolarmente, tuttavia la produttività è risultata ancora inferiore rispetto ai livelli del 2019.

Per l’anno in corso Lufthansa prevede un continuo aumento della domanda di biglietti aerei. Già in questi giorni la domanda risulta elevata, soprattutto per i voli nel periodo pasquale e delle vacanze estive. Nonostante l’aumento della capacità, i fattori di carico prenotati per i prossimi tre mesi sono superiori al livello dell’anno scorso. Le destinazioni più popolari sono Spagna, Italia, Grecia e altri paesi del Mediterraneo.

Anche le altre compagnie del Gruppo Lufthansa registrano una domanda costantemente elevata di servizi, in particolare da e per il Nord America. Grazie alla forte domanda il gruppo sta espandendo ulteriormente l’offerta di capacità dei suoi vettori. Tuttavia, il ceo Spohr ha precisato che, anche nel 2024, l’attenzione rimarrà nel garantire operazioni di volo stabili al fine di migliorare ulteriormente la regolarità e la puntualità. Per l’intero anno, il Gruppo Lufthansa prevede un’offerta di capacità media di circa il 94% rispetto al 2019, che corrisponde a una crescita anno su anno di circa il 12%.