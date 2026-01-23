Lufthansa vola in Borsa, conti in recupero. E Ita cresce
Significativo rialzo in borsa per il titolo Lufthansa che, sul listino di Francoforte, mercoledì ha chiuso con un +3,45% a 8,64 euro, grazie soprattutto alle migliori attese sui conti 2025 e all’outlook 2026, che prospetta un deciso miglioramento operativo di Ita Airways.
Secondo quanto riportato da MilanoFinanza gli stessi analisti guardano con favore alla capacità del gruppo di tradurre le misure industriali in un recupero visibile dei conti, ponendolo tra gli attori principali della stagione 2026 del trasporto aereo europeo.
Nelle stime di chiusura del 2025 Lufthansa indica una crescita della capacità complessiva di circa il 4% rispetto al 2024, soprattutto grazie al lungo raggio, anche se la redditività resta condizionata da costi ancora elevati, in particolare sul fronte del personale e del carburante, che ha presentato un conto di 7,3 miliardi.
Ma sono le prospettive operative a giocare a favore di un cauto ottimismo: per il 2026, infatti, Lufthansa prevede una nuova crescita della capacità complessiva intorno al 4%, indicando che questo sarà l’anno in cui riorganizzazione ed efficienze operative inizieranno a riflettersi in modo più visibile nei conti.
E un ruolo importante verrà giocato da Ita Airways: l’azionista tedesco, infatti, stima sinergie per 210 milioni di euro, che potranno salire a 310-360 milioni entro il 2028, a controllo ormai acquisito. Questo grazie al controllo dei costi in casa del vettore italiano. Per il 2026, inoltre, ci si attende che Ita rafforzi progressivamente il proprio contributo operativo attraverso la piena attuazione del piano di rilancio.