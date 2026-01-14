Lufthansa, wifi veloce su tutti gli aeromobili con Starlink

Lufthansa Group doterà di connettività Internet a banda larga, ad alta velocità, tutti i suoi 850 aeromobili. L’aggiornamento riguarderà la flotta attuale e i nuovi aeromobili in consegna, e il partner tecnologico per questo progetto non poteva che essere Starlink, tra i più importanti fornitori di connessione Internet in volo.

Il nuovo servizio di connettività sarà offerto gratuitamente per tutti i clienti status e gli utenti Travel Id, in tutte le classi di viaggio. Con questa iniziativa, Lufthansa Group diventa il più grande gruppo aereo in Europa a equipaggiare la propria flotta con Internet a banda larga di ultima generazione.

«Oggi la connettività a bordo riveste un ruolo centrale e, grazie a Starlink, investiamo non solo nel miglior prodotto disponibile sul mercato, ma anche nella soddisfazione e nel comfort dei nostri passeggeri», ha dichiarato Dieter Vranckx, chief commercial officer di Lufthansa Group, che quest’anno festeggia 100 anni.

L’implementazione graduale della tecnologia Starlink a bordo degli aeromobili Lufthansa inizierà nella seconda metà del 2026 e terminerà entro il 2029.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Lufthansa