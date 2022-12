L’Uk fa il pieno dall’estero: spesa turistica a 30 miliardi

Prosegue la ripresa della spesa dei visitatori stranieri in Uk. È quanto prevede l’analisi di VisitBritain in vista del nuovo anno. La previsione complessiva è di una spesa dei visitatori internazionali nel Regno Unito di 29,5 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 4% rispetto al massimo storico di spesa di 28,4 miliardi di sterline del 2019.

Per quanto riguarda il numero di visite, si prevedono 35,1 milioni di visite, l’86% dei 40,9 milioni del pre-pandemia.

Stuart Andrew, ministro del Turismo del Regno Unito, ha dichiarato: «È fantastico vedere che il turismo continua a riprendersi con forza dopo che il settore ha ricevuto un sostanziale sostegno da parte del governo durante la pandemia. Questo previsto aumento della spesa dei visitatori darà un’ulteriore spinta al settore, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica in tutto il Paese».

«La nostra priorità è stata quella di ricostruire il valore dei visitatori internazionali – ha aggiunto Gary Robson, direttore Europa di VisitBritain – Quindi è molto incoraggiante vedere la previsione di una continua e forte ripresa della spesa, a sostegno dei posti di lavoro, delle piccole imprese e delle economie locali in tutto il Paese. Il turismo è un settore estremamente competitivo a livello globale. All’inizio del prossimo anno presenteremo una nuova campagna che ci permetterà di competere vigorosamente nei mercati in cui stiamo registrando una forte crescita. Tra questi ci sono i principali mercati europei, gli Stati Uniti, il nostro mercato inbound più prezioso con una spesa in crescita del 15% quest’anno, così come i Paesi del Golfo».

VisitBritain lancerà una nuova campagna di marketing Great Britain in Europa, nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e negli Stati Uniti all’inizio del 2023, per incentivare le prenotazioni, ispirando i visitatori a “vedere le cose in modo diverso”, promuovendo messaggi di calorosa accoglienza ed evidenziando la Gran Bretagna come destinazione dinamica, avventurosa e inclusiva.’

La campagna si concentrerà anche sui principali eventi del 2023, tra cui l’Incoronazione di Re Carlo III a maggio, per i cui festeggiamenti è previsto un weekend lungo, e Liverpool che ospiterà l’Eurovision Song Contest, per conto dell’Ucraina, sempre a maggio.

L’Italia era il 6° mercato più importante per visite e spesa prima del Covid nel 2019. Si prevede che il mercato dei visitatori italiani varrà più di 1,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito a partire dal 2028. Il volume delle visite dall’Italia al Regno Unito dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024/25, con una spesa dei visitatori già rilevante nel 2023/24.

Si prevede che le visite degli italiani nel Regno Unito cresceranno nei prossimi anni: del 17% a 2,6 milioni di visite nel 2030 (rispetto al 2019), del 46% con 1,6 miliardi di sterline per la spesa dei visitatori nello stesso periodo.