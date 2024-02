Lumiwings, da marzo il volo Foggia-Milano diventa giornaliero

Frequenza giornaliera, dal prossimo 11 marzo, sulla direttrice Foggia-Milano operata da Lumiwings; e subito dopo Pasqua – ogni martedì e giovedì – sempre su questa tratta verrà garantita l’andata e ritorno in giornata.

Una rimodulazione operata Lumiwings a seguito del vertice dell’aerolinea con l’assessorato al Bilancio della Regione Puglia, Aeroporti di Puglia SpA e il management della compagnia selezionata nel 2022 per operare dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e che, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con aeromobili 737-300 configurati a 139 posti.

«Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del “Gino Lisa”. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide».

Soddisfatto anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese che osserva: «Abbiamo ragionato sui numeri di questa prima fase di poco più di un anno e osservato l’opportunità di soddisfare la domanda prevalente che si concentra su Milano e chiede di poter disporre di voli ogni giorno. Ora la nuova offerta di voli dall’aeroporto di Foggia va incontro alla domanda principale emersa in questa prima fase di ritorno alla piena operatività del “Gino Lisa” dopo anni di stop. Adeguarsi e dimostrarsi flessibili è un atteggiamento maturo, siamo fiduciosi che, su queste basi, i numeri cresceranno e l’offerta si moltiplicherà, anche perché connettiamo Foggia a Malpensa, Linate e Orio al Serio, i principali nodi aeroportuali dove si concentra la stragrande maggioranza del traffico passeggeri del Nord-Ovest, la parte più densamente popolata e con il prodotto interno lordo pro-capite più alto del Paese».

Dello stesso tenore il commento dell’accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis: «L’adeguamento della nostra programmazione risponde alle esigenze del territorio e degli imprenditori e questo primo anno di attività è servito alla nostra compagnia per meglio comprendere esigenze, richieste e valutare possibilità di sviluppo. È stata infatti un’importante fase di monitoraggio per ottimizzare i collegamenti nord-sud. Confidiamo che tali nuove iniziative generino benefici tangibili per l’intera comunità e che possano contribuire alla crescita di tutto il territorio servito».