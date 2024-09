Lune di miele in agenzia: le mete top dal Giappone agli Usa

La luna di miele è protagonista in agenzia. Sì, perchè se molti vacanzieri scelgono di organizzare le partenze da soli, per il viaggio di nozze che per tanti è ancora quello “della vita” (ce lo confermano le adv intervistate), le coppie vanno dritte al bancone delle adv e affidano ai consulenti il confezionamento dell’honeymoon, sulla cui destinazione hanno sempre o quasi le idee già chiare.

IL PRIMO “VERO” VIAGGIO

Ed è proprio sulla meta più̀ scelta, il Giappone, il primo punto su cui concordano quasi tutte le agenzie interpellate. «Il Paese del Sol Levante, al momento, vince su tutti, perché come sento dire da molti futuri sposi è una meta instagrammabile – ci racconta Patrizia Basile di Kami-Nari, a Roma – Poi rimane tra i preferiti il viaggio nelle città degli Stati Uniti con estensione mare. Gli States sono una meta che per un viaggiatore esperto può sembrare troppo scontata, ma per molte coppie non lo è perché la luna di miele è in effetti il loro primo vero e grande viaggio».

Giada Marabotto della Volver di Savona conferma il forte interesse nei confronti di Usa e Giappone, entrambi con estensione mare. «Chi ha un budget rilevante – afferma – passa dalle città giapponesi classiche, Tokyo e Kyoto, alla Polinesia, o verso le Cook, leggermente più economiche. “Tirano” molto anche mete come la Tanzania e il Kenya con i safari, più di nicchia invece la Namibia».

MUST E COMBINATI

Alle mete africane, Laura Gollini di Via Trinchese Viaggi di Torino, aggiunge il Sudafrica con il gettonato tour nel parco Kruger, e conferma i trend Giappone e la classica luna di miele Stati Uniti-Caraibi: «Ma noi proponiamo anche varianti più interessanti a chi ha un budget un po’ più elevato. Ad esempio, abbiamo venduto una luna di miele incredibile tra Alaska e Polinesia, per una spesa pari a circa 22mila euro, ma con servizi davvero esclusivi come l’escursione in elicottero sui ghiacciai».

Scendendo verso il sud Italia, la Giapponemania resta. Lo conferma Valeria Bianco dell’Ausonia Viaggi di Palermo, che aggiunge: «La destinazione è molto richiesta, ma sempre con estensione mare, “dettaglio” fondamentale per i nostri futuri sposi. In base al budget, ci chiedono di aggiungere al tour un soggiorno in Polinesia, Isole Cook, Thailandia o Indonesia. Ma abbiamo ricevuto anche richieste per l’Islanda o per la Nuova Zelanda da una coppia appassionata della saga del Signore degli Anelli».

Per Angela Salio de Il Sogno di Angie di Torre Annunziata (Napoli), invece, «il Giappone si è fermato dopo il Covid e molti, ahimè, lo confondono con la Cina e hanno paura». Confermata la passione per gli Usa «Con estensione Aruba o Messico; a incidere non è tanto la tendenza della destinazione, ma il costo aereo che limita per esempio la scelta Polinesia e invece favorisce mete come le Maldive e Mauritius con lo stopover proposto dalle compagnie degli Emirati a Dubai o Abu Dhabi».

BUDGET RIDOTTO

Oltre alle mete più gettonate, un’altra costante in agenzia di viaggi è la lista nozze, scelta da quasi tutti; alcuni sposi creano un proprio sito dove pubblicano l’iban. Ma la cinghia resta stretta: le adv riscontrato una leggera riduzione dei giorni della luna di miele, in media di due settimane, più raramente oltre i 15 giorni. Per i costi si parte invece da un minimo di 10mila euro a coppia per viaggi di 10/13 giorni alla volta di Stati Uniti, Africa e Maldive, e si sale un po’ per il Giappone con tour organizzati e ancora di più per mete come la Polinesia, dove incidono sia il prezzo del volo, sia quello degli hotel, e in media si arriva a 20mila euro per 15 giorni per viaggi tutti in classe economica. Infine, per un viaggio di nozze che anni fa era un classico, Australia e Fiji, si raggiungono anche i 26mila euro.

IN VIAGGIO CON I FIGLI

Un altro capitolo interessante è quello delle lune di miele con figli al seguito: «Abbiamo diverse coppie cha fanno il viaggio con bimbi piccoli, in questi casi preferiscono restare in Europa e molto gettonata è la Grecia, seguita dalla Spagna. Queste coppie spendono meno per il viaggio, ma si regalano magari alberghi molto belli dove soggiornare», aggiunge Giada Marabotto di Volver.

Chi è al secondo, o terzo matrimonio, ci dicono un po’ tutte le agenzie di viaggi, non sceglie più la meta del viaggio della vita, del resto lo ha già fatto e non ha portato bene. Questi sposi “maturi” scelgono viaggi diversi. «Abbiamo coppie al secondo matrimonio – ci spiega Patrizia Basile di Kami-Nari – che optano per destinazioni come l’India anche in viaggi di gruppo. A queste coppie di solito proponiamo tour fuori dai percorsi più trendy e di massa».