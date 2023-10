Lusso, a Madrid la terza edizione di Forward_Mad dal 28 al 30 novembre

Dal 28 al 30 novembre, Madrid sarà ancora una volta il cuore del settore del business travel. La terza edizione di Forward_Mad si terrà presso il Museo di Arte Contemporanea della città, e sarà sostenuta dal governo regionale della capitale iberica.

Tra i partecipanti dell’evento ci saranno professionisti internazionali di agenzie di viaggi, hotel, fondi di investimento, società di trasporto, tour e attività. Nel corso della conferenza, gli esperti dell’industria del lusso e delle aziende associate, che si tratti di turismo, lifestyle o moda, analizzeranno l’evoluzione del settore, nonché il segmento del turismo e dei viaggiatori business, che si è trasformato da un terreno con confini definiti e poca permeabilità, a un concetto più volatile e flessibile, capace di adattarsi alle esigenze e alle priorità di molti pubblici. Non solo si è adattato alle nuove tendenze di consumo, alla digitalizzazione e allo spirito del tempo per rivolgersi a generazioni diverse, ma anche il concetto tradizionale di lusso si è ampliato per adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori.

Come nelle precedenti edizioni, il programma dell’evento combinerà presentazioni e tavole rotonde, che affronteranno le tendenze, le sfide e le opportunità nel segmento del turismo di alto valore, con l’opportunità di aumentare la rete professionale dei partecipanti. Uno degli obiettivi di Forward_MAD 2023 è creare ed espandere l’ecosistema del turismo di lusso per promuovere e consolidare Madrid come destinazione in questo segmento. L’artigianato e i mestieri della regione svolgeranno un ruolo importante, poiché sono essenziali per differenziare Madrid da altre destinazioni.

Il turismo ha continuato a crescere a Madrid dopo l’ultima edizione di Forward_Mad nell’ottobre 2022, in parte grazie alla fine delle restrizioni globali ai viaggi. Secondo l’Istituto nazionale di statistica spagnolo (Ine), circa 6,04 turisti internazionali hanno visitato la regione di Madrid nel 2022, in aggiunta ai quasi 11 milioni di viaggi effettuati da turisti spagnoli nella regione nello stesso periodo. Da gennaio a luglio 2023, il volume di turisti internazionali che hanno visitato la regione è cresciuto di circa il 24%, con Stati Uniti, Francia, Messico e Italia come principali mercati.

Secondo Madrid Destino, da gennaio a luglio di quest’anno, 3,64 milioni di viaggiatori hanno pernottato in hotel nella capitale spagnola. 2,33 milioni hanno scelto un hotel a quattro stelle e quasi 424.000 turisti hanno soggiornato in hotel a cinque stelle, con un aumento dell’8,9 e del 7,3% rispetto al 2022. Madrid conta attualmente 36 hotel a cinque stelle e di lusso, tre in più rispetto al 2022. Il 57,2% degli ospiti di questi hotel è internazionale. Il segmento del turismo di lusso ha un impatto maggiore sull’economia a causa delle spese più elevate che i viaggiatori effettuano nelle destinazioni che visitano. Ad esempio, la tariffa media giornaliera (adr) per gli hotel di Madrid è di 139,98 euro, mentre l’adr per gli hotel a quattro e cinque stelle è rispettivamente di 202,98 euro e 280,96 euro. Il ricavo medio per camera disponibile è di 99,94 euro, mentre negli hotel a quattro e cinque stelle è di oltre 133 e 172 euro.