Lusso, a Milano debutta l’hotel cinque stelle Nemi

Un nuovo hotel cinque stelle apre a Milano in via Benvenuti Cellini, uno dei quartieri più cool. Una zona che incarna la “vecchia Milano”, tra botteghe storiche, mercati rionali e laboratori artigianali che convivono con i nuovi showroom di moda e gli studi di design. Nemi – Nest in Milan sarà un rifugio dalla frenesia cittadina, un’oasi di tranquillità a pochi passi dalle zone più battute e dalle vie più affollate.

Progettato per un’ospitalità tailor made, fatta di cura e attenzione impeccabili, servizio personalizzato, ambiente raffinato e rilassante, l’hotel è stato progettato nei minimi particolari, con l’obiettivo di offrire la massima funzionalità e la migliore accoglienza. Grande attenzione è riservata all’uso della luce, studiata per creare e definire la particolare atmosfera che avvolge tutti gli spazi interni; integrata nel progetto di interior, diventa elemento essenziale per valorizzare materiali, arredi e dettagli. Per quanto riguarda gli spazi privati, le camere e le suite a disposizione degli ospiti sono 49, distribuite su quattro piani, tra cui spiccano le Garden Suite, con un giardino privato di 60 mq, e le Milano Suite, con una vista panoramica sui tetti e sullo skyline cittadino.

Particolare carattere alla struttura viene dato inoltre dalla corte interna open air, su cui si affacciano diverse camere, richiamando, in veste moderna, lo stile delle vecchie case diringhiera, tipiche milanesi. Nella corte, il bar lounge e il ristorante Forte Milano, aperti sullo spazio esterno per godere appieno delle piacevoli serate primaverili ed estive, sono a disposizione degli ospiti con una proposta gastronomica che rende omaggio alla tradizione culinaria marinara del Mediterraneo, offrendo un menu all’insegna dell’autenticità dei sapori e della qualità degli ingredienti, in un’atmosfera accogliente ed elegante.

Una nota a parte meritano le esperienze e le attività – progettate da tour designer esperti e firmate da Elesta – che sono state pensate non come aspetto centrale e di valore dell’incontro con la città. Si può iniziare a esplorare la zona partendo dalla coloratissima via Lincoln per arrivare al Quadrilatero del Silenzio, passando dal tour alla scoperta dell’anima musicale della città, che inizia dal Conservatorio e comprende la visita alla bottega di un liutaio, fino alla Milano dei bambini, spaziando da una passeggiata urbana intorno (e dentro) ai Bagni Misteriosi a un tour gastronomico tra cucina tradizionale milanese, locali etnici, mercati rionali e nuovi ristoranti innovativi, fino a farsi avvolgere dall’aroma di una coffee experience unica o perdersi, ma sempre accompagnati da una guida esperta, tra le vie dello shopping di quartiere e tanti indirizzi “segreti”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Nemi