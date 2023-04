Lusso: accordo Rocco Forte Hotels e Sixth Street per un resort a Porto Cervo

Un accordo per la gestione da parte di Rocco Forte Hotels di un nuovo resort di lusso a Porto Cervo. Lo annunciano lo stesso Rocco Forte Hotels e Sixth Street. Precedentemente nota come Hotel Le Palme, la struttura è situata a Liscia di Vacca e sarà inaugurata nel 2024. Il nuovo resort è stato sviluppato congiuntamente con Eidos Hotel Capital Partners in qualità di socio operativo e asset manager per Sixth Street, che ha acquisito la proprietà nel 2022.

Completamente riqualificato da Rocco Forte Hotels, il resort assicurerà i più alti standard di comfort sia negli ambienti sia nel servizio e sarà caratterizzato da 64 camere e suite, una Spa all’avanguardia, tre ristoranti, un rooftop bar panoramico, oltre a spazi dedicati per riunioni ed eventi.

Il concept architettonico e paesaggistico è stato elaborato da Patrizia Pozzi ed Efisio Onali, mentre l’interior design è stato affidato a Patricia Urquiola. Al centro del progetto, l’utilizzo di materiali naturali e artigianato locale, unitamente al rispetto dei principi di sostenibilità Environmental, Social e Governance.

Il resort di Porto Cervo affiancherà le proprietà italiane di Rocco Forte Hotels a Roma, Firenze, Sicilia e Puglia, oltre a The Carlton Milano e Rocco Forte House Milano, previsti in apertura nel 2024.