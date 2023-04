Lusso: al via i lavori del nuovo resort The Langham Venice

Al via i lavori del nuovo resort The Langham Venice, il nuovo resort di Venezia aprirà nel 2026. Grazie a Langham Hospitality Group si avvia così verso la rinascita lo storico edificio dell’ex Casino Mocenigo e della fabbrica di vetro di Murano.

The Langham Venice unirà il lusso moderno con l’autentica eredità veneziana in un progetto di restyling, che diventerà un nuovo punto di riferimento sul territorio. Situato direttamente nella laguna veneziana, sull’isola di Murano, l’hotel avrà 133 camere, tra cui 30 suite. Gli architetti italiani dello studio Matteo Thun & Partners stanno restaurando gli affreschi originali del casino del XVI secolo e riqualificando gli edifici della fabbrica di vetro del XVI secolo in un resort che è testimonianza della storia di Venezia.

The Langham Venice manterrà e ripristinerà le facciate originali degli antichi edifici della fornace di vetro, comprese le capriate originali in legno. Gli eventi e i meeting potranno svolgersi in un contesto storico, con splendida vista sulla laguna e sull’incantevole cortile centrale con spazi per meeting sia all’interno sia all’esterno.

Gli ospiti potranno apprezzare The Langham signature, che aggiungerà una nuova dimensione alla scena gastronomica locale: lo squisito tè pomeridiano onorerà una tradizione che ha avuto origine al The Langham, London nel 1865. Il resort avrà anche una scuola di cucina privata, che offrirà ispirazione a chi desidera assaporare e riprodurre a casa propria la cucina creativa di Venezia.

Gli edifici restaurati circonderanno un cortile privato centrale con piscina nel cuore del resort. Gli architetti hanno progettato un giardino privato molto riservato.

«The Langham Venice – spiega Brett Butcher, chief executive officer di Langham Hospitality Group ­– è parte integrante dell’espansione strategica globale di Langham Hospitality Group. Il passaggio rivoluzionario dall’ideazione alla creazione rafforza il nostro impegno nel dare vita alla Langham signature nei più importanti hub culturali d’Europa».

Elisa Vago, partner responsabile del progetto, Matteo Thun & Partner sottolinea: «Abbiamo lavorato a stretto contatto con Langham HospitalityGroup e le autorità del Venetian Heritage per garantire che il The Langham Venice sia un autentico riflesso del carattere unico della cultura e dello stile di vita veneziano. Il progetto è iniziato in loco, non vediamo loro di vedere la realizzazione di questa visione».