Lusso, doppio debutto di Hilton a Dubai

Embassy Suites by Hilton debutta negli Emirati Arabi con il nuovo Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay e, sempre in città, il Gruppo apre anche l’Hilton Garden Inn Dubai Business Bay. Entrambi nel cuore del vivace quartiere business bay della città.

Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay porta per la prima volta l’ospitalità di alta classe del marchio negli Emirati Arabi Uniti. Le caratteristiche distintive di Embassy by Hilton, come suite spaziose, colazioni personalizzate gratuite e su ordinazione, spazi flessibili per riunioni ed eventi e un servizio di reception serale, sono a disposizione dei visitatori di Dubai, l’Hilton Garden Inn Dubai Business Bay offre invece soggiorni a prezzi accessibili e un’atmosfera accogliente e un servizio cordiale.

Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay si trova in un imponente edificio di 30 piani e dispone di 104 moderne suite e monolocali anche comunicanti, ideali per le famiglie, per la maggior parte con vista sul Burj Khalifa. La Fursa Ballroom, all’interno dell’hotel, è uno spazio per eventi di 650 metri quadrati che può ospitare più di 500 persone e dispone di soffitti alti, di un ingresso privato dedicato, di cinque sale riunioni e di un centro business in loco.

Tutti gli ospiti possono godere di una colazione inclusa su ordinazione e del servizio Evening reception tipico del marchio; l’offerta gastronomica dell’hotel comprende il Rio restaurant & lounge, che serve bevande artigianali e piatti freschi della cucina mediterranea a bordo piscina. Al Drip café vengono serviti caffè appena preparati e spuntini leggeri, mentre al Gourmet Yard i clienti possono gustare specialità alla griglia, specialità Tandoori e wok.

La struttura dispone anche di una piscina a temperatura controllata, di un’area giochi dedicata ai bambini, di una Spa e di una palestra interna ed esterna aperta 24 ore su 24.

L’Hilton Garden Inn Dubai Business Bay è invece dotato di 229 camere e suite con vista sul centro di Dubai. Le spaziose stanze includono ampie aree di lavoro. Gli ospiti possono usufruire di una piscina, di una palestra e di un centro benessere. Inoltre, l’hotel offre accesso diretto alla ballroom e alle sale riunioni dell’Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay. L’hotel ospita inoltre il primo ristorante Together & Co degli Emirati Arabi Uniti.

Entrambe le strutture si trovano a pochi minuti dalle iconiche attrazioni turistiche di Dubai, come il Burj Khalifa e il Dubai Mall, e sono ben collegate ai principali centri d’affari della città.

Guy Hutchinson, president, Middle East & Africa, Hilton: «Queste aperture rafforzano la nostra presenza negli Emirati Arabi Uniti, un mercato incredibilmente dinamico e in forte crescita. Con il debutto dell’Embassy Suites by Hilton, il nostro primo marchio all-Suites negli Emirati Arabi, abbiamo ora 10 brand che operano in tutto il Paese».

I due nuovi hotel rientrano nell’Hilton Honors, il programma di fidelizzazione degli ospiti per i 24 marchi alberghieri di livello mondiale di Hilton.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Hilton