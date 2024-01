Lusso, Four Seasons annuncia l’opening di 50 hotel e resort

Four Seasons Hotels and Resorts continua a crescere e per il 2024 prevede un ulteriore potenziamento del suo portfolio, con 50 nuovi progetti in cantiere, un incremento del segmento residenziale e dei viaggi immersivi.

«Saldamente ancorata alla tradizione di Four Seasons – afferma Alejandro Reynal, ceo del brand –, la nostra visione è quella di essere il marchio più aspirazionale nell’ospitalità di lusso attraverso esperienze autentiche e impareggiabili. La chiave del nostro successo è, e sarà sempre, la nostra squadra e la nostra cultura. Questo continuerà a guidare il nostro percorso, mirato a consolidare ulteriormente l’eredità di Four Seasons basata sul servizio autentico e personalizzato».

Oltre a investire nei suoi attuali 128 hotel e resort in 47 Paesi, Four Seasons conta 50 nuove aperture in fase di realizzazione nelle destinazioni più ambite al mondo. Tra queste, in Italia a Venezia e in Puglia. Nel resto del mondo: Cabo San Lucas in Messico, Cartagena in Colombia, Rabat in Marocco, Dalian e Hangzhou in Cina, Osaka in Giappone, Maiorca in Spagna, Melbourne in Australia, Caye Chapel in Belize e l’atteso ritorno a Shanghai.

Inoltre, da 40 anni il brand gestisce oltre 5mila residenze private in 53 proprietà. Un portfolio in continua ascesa, con oltre 1,5 miliardi di dollari di immobili venduti nel 2023. Il 65% dei progetti di sviluppo di hotel e resort include la componente residenziale. Invece Four Seasons Yachts si sta preparando a intraprendere il suo primo viaggio per mare, previsto per la fine del 2025.