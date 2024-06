Lusso green, a Bressanone l’opening dell’Aki Family Resort Plose

La grande danza in Costiera Amalfitana: Roberto Bolle apre il Ravello Festival Sarà Roberto Bolle ad aprire la 72esima edizione del Ravello Festival. Con il Gala “Roberto Bolle and Friends” prende il via la 72esima edizione della manifestazione nel cuore della Costiera... The post La grande danza in Costiera Amalfitana: Roberto Bolle apre il Ravello Festival first appeared on ViaggiOff.

Europei di calcio, si parte! Guida alla Germania nel nome del pallone Conto alla rovescia per i Campionati Europei di calcio in Germania, che si prospettano come una grande festa dello sport dentro e fuori gli stadi. E le città tedesche sono... The post Europei di calcio, si parte! Guida alla Germania nel nome del pallone first appeared on ViaggiOff.

C’è un’oasi per le api in terrazza a Milano: B&B Hotels crea B&Bees Arriva un nuovo spazio verde a tutela della biodiversità nel cuore di Milano e svetta in cima a un hotel: B&B Hotels, catena internazionale con oltre 770 hotel in Europa... The post C’è un’oasi per le api in terrazza a Milano: B&B Hotels crea B&Bees first appeared on ViaggiOff.