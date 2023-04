Lusso: Jens Hackebeil è il nuovo direttore finanziario di Oekter Collection

Oekter Collection ha un nuovo chief financial officer. Jens Hackebeil assumerà il ruolo a partire dal primo aprile e la carica lo rende ufficialmente anche un membro del Comitato Esecutivo della società tedesca che gestisce hotel di lusso.

Nato in Germania, Hackebeil ha conseguito la Laurea triennale in International Hospitality all’Università di Brighton, completando il programma in Hotel Real Estate Investments and Asset Management presso la Cornell University. Dal 2017, è docente del Bachelor e del Master in Hospitality Project Planning & Development presso la International University. E’ entrato a far parte del gruppo nel 2011, ricoprendo nel corso degli anni vari ruoli all’interno dei dipartimenti finanziari, sia delle singole proprietà sia a livello corporate. Dal 2020 è stato promosso a vice president finance, con il compito di supervisionare gli aspetti finanziari dell’azienda.

Nelle sue nuove mansioni Hackebeil lavorerà a stretto contatto con il ceo, Timo Gruenert per fornire un’efficace strategia finanziaria, oltre a collaborare con i general manager e managing director per implementare i piani finanziari e i modelli economici nelle proprietà firmate Oetker Collection.

«Sono onorato per questa opportunità – sottolinea Hackebeil – e non vedo l’ora di supportare il Comitato Esecutivo nel ruolo di cfo. Imbarcandomi in questo nuovo viaggio, spero di rafforzare ulteriormente il piano finanziario della compagnia e ottimizzare le opportunità di crescita».

«Sono entusiasta della nomina di Jens a cfo – il commento di Gruenert – Nel corso della sua carriera, l’esperienza e la lungimiranza, unite alle sue competenze e alla sua leadership, sono state fondamentali per molti dei nostri successi».