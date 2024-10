“Lusso&Porto”, Tivoli Hotels & Resorts apre la nona struttura in Portogallo

Nuova apertura in Portogallo, la nona, prevista per l’inizio del 2025 per Tivoli Hotels & Resorts, brand del Gruppo Minor. È il Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, situato sulla riva meridionale del fiume Douro, nella città di Vila Nova de Gaia.

Il nuovo hotel, ancora in costruzione, disporrà di 150 camere, tra cui 10 suite, offrendo l’ospitalità lussuosa del brand combinata con la storia e il patrimonio di Kopke, la più antica casa vinicola produttrice di Porto nel mondo, fondata nel 1638.

Per gli ospiti a disposizione due ristoranti, di cui uno gourmet, tre bar, due piscine, un centro fitness firmato Tivoli Shape, strutture per eventi, sei sale riunioni e 9.000 mq di giardini esterni per ospitare occasioni e celebrazioni speciali. La struttura avrà anche una Tivoli Spa. L’esclusiva cantina del vino Porto di Kopke posta sulla collina di Vila Nova de Gaia, adiacente all’hotel, costituirà una delle offerte più particolari consentendo agli ospiti di immergersi nel mondo del famoso vino.

L’albergo si trova a pochi passi dalle principali attrazioni della zona, con accesso diretto al lungofiume di Vila Nova de Gaia, con i suoi ristoranti, bar e negozi. La città di Porto si trova a pochi minuti a piedi, la stazione ferroviaria di Devesas è vicina e l’aeroporto Francisco Sá Carneiro è raggiungibile in 30 minuti di auto.

Dillip Rajakarier, Group ceo Minor International e ceo Minor Hotels osserva:«Con una posizione meravigliosa e privilegiata, questa struttura offrirà servizi eccezionali sia agli ospiti business che a quelli leisure, mettendoli in contatto con il mondo del vino Porto in un modo molto esclusivo. Siamo onorati di lavorare con il team di Kopke per finalizzare questa nuova proprietà».

Per Kopke, Pedro Braga, ceo di Sogevinus, società madre dell’azienda, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di presentare il nostro primo hotel in partnership con il marchio Tivoli. Questa collaborazione riflette le nostre ambizioni per il brand e crediamo che la partnership con Minor Hotels sarà in grado di creare un nuovo albergo di livello mondiale che celebra il lusso e il vino in una location straordinaria, circondata da un patrimonio mondiale unico e che rende omaggio a secoli di storia».

Tivoli Hotels ha recentemente ampliato la sua presenza in Europa con le prime aperture in Spagna, Italia e Paesi Bassi.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Tivoli Hotels & Resorts.