Made by Turisanda, Sogne: «Per i 100 anni puntiamo sui Travel Expert»

Un marchio, una storia: Turisanda, tra gli appassionati di turismo, evoca viaggi d’autore e soprattutto una firma storica nel panorama del tour operating italiano.

Nell’anno che celebrerà il centenario di questo marchio, arriva nelle agenzie di viaggi la nuova collana “Made by Turisanda” ovvero viaggi di gruppo con Travel Expert che sono di fatto, come ci spiega Stefano Sogne, brand manager di Turisanda, «l’evoluzione della specie, ovvero i classici viaggi di gruppo però con accompagnatori di alto profilo, autentici professionisti ed esperti dei luoghi da visitare. Si tratta della produzione di ben 17 itinerari nei vari angoli del mondo per i quali sono state già pianificate quasi 80 partenze, e altri itinerari potranno aggiungersi nel corso dell’anno, magari su indicazione dei nostri stessi clienti».

Già, perché la peculiarità di questa nuova gamma di viaggi scaturisce proprio da un concept che si è voluto sviluppare intorno al brand Turisanda: «Abbiamo plasmato questo marchio seguendo le indicazioni di uno studio che aveva lo scopo di disallineare la nuova programmazione da quella classica. Non più nostre idee fatte arrivare sul mercato a pioggia, ma frutto di un “ascolto” delle vere passioni dei nostri viaggiatori. Di fatto, proprio seguendo queste passioni, abbiamo creato un programma di viaggi con avventure, eventi, appuntamenti sportivi, vedi ad esempio l’Nba a New York. In particolare proprio nelle nostre proposte-avventura è il viaggiatore al centro del viaggio: in alcuni tour è il cliente a guidare il fuoristrada oppure la moto. E ancora, nei viaggi-scoperta in Africa, abbiamo ideato itinerari con visite di luoghi dove vengono coinvolte le popolazioni locali, come ad esempio in Tanzania. Con itinerari a piedi attraverso i parchi nazionali, guidati da un accompagnatore Masai che vive in quelle zone, creando così una continua ed emozionante interazione tra il viaggiatore e le guide e accompagnatori. Inoltre abbiamo allestito programmi ecocompatibili, che in taluni itinerari prevedono – come ad esempio in Uganda – pasti a km zero, preparati dalle popolazioni locali, in compagnia di gente locale che lavora quotidianamente nei lodge e nei campi tendati».

Altra sezione di questa collana firmata Turisanda è quella degli eventi: «Si tratta di appuntamenti e feste locali come il Giorno dei Morti in Messico o ancora la Festa del sole in Perù, dove al nostro cliente-viaggiatore – evidenzia Sogne – offriamo davvero una esperienza full immersion con l’ausilio di preparati accompagnatori che spiegano nel dettaglio l’evento che si sta vivendo in prima persona. Inoltre organizziamo viaggi in occasione di spettacolari eventi sportivi».

Ma il piatto forte di Made by Turisanda 2024 è sicuramente la linea dei viaggi con la presenza e assistenza dei Travel Expert: «Sono viaggi in luoghi anche molto lontani con accompagnatori esperti in quei luoghi; e grazie alla nostra partnership con Nikon-Italia mettiamo a disposizione dei clienti dei veri fotografi che durante il viaggio suggeriscono come fare una fotografia, come immortalare scenari naturali o catturare le movenze di un animale. Con i prodotti Travel Expert, di fatto, spaziamo in quattro continenti, dalla Namibia al Perù, dall’Islanda al Messico, dal Sudafrica alla Norvegia».

Ma un brand d’eccellenza come Turisanda può contare anche su una folta fascia di repeater, clienti affezionati, come conferma Sogne: «Vale la pena ricordare che noi abbiamo da tempo una linea di prodotto denominata Voyager che è già rivolta ai repeater e spazia in tutto il mondo e ha un concept replicato nei vari angoli del mondo, con un alto livello di servizi, ed un format di viaggio-scoperta apprezzato da tempo. Al punto che coloro i quali scelgono una proposta Voyager conoscono già che tipo di servizi gli verrà offerto.»

Riguardo, infine, alla attività commerciale prevista per supportare al meglio la nuova operazione dei Travel Expert, Sogne è abbastanza abbottonato: «Posso solo dire che per il prossimo anno, quello del centenario di Turisanda, intendiamo coinvolgere migliaia di agenzie e faremo un grande evento in occasione della Bit di Milano. Racconteremo la storia del brand, insieme a tanti partner e sponsor e potremo contare su numerosi ambassador che conoscono bene Turisanda».

Intanto si chiude un anno con un buon andamento nelle vendite per le festività di Natale e Capodanno, come lo stesso Sogne ammette: «Nonostante un inevitabile forte rallentamento sul Medio Oriente, le vendite stanno andando molto bene per gli Usa, Maldive, Mauritius, Sudafrica e anche Nord Europa. È una chiusura di stagione decisamente soddisfacente e di buon auspicio per un 2024 che per noi di Turisanda sarà ovviamente un anno specialissimo».