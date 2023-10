“Made in Singapore”, maxi campagna turistica al via nel segno delle experience

Si chiama Made in Singapore la nuova campagna globale della città-stato lanciata da Singapore Tourism Board con l’obiettivo di raccontare tutte le esperienze anche inaspettate che si possono vivere nella destinazione al di là dell’ordinario e atteso. La campagna dona una nuova veste al destination brand Passion Made Possible.

L’inaspettato forest bathing nello scenario del Rain Vortex dell’aeroporto Jewel Changi, un pasto all’hawker center Lau Pa Sat e il colorato “Air Show” di volatili nel nuovo Mandai Bird Paradise sono alcune delle nuove esperienze che appaiono in video e che vengono promosse ai viaggiatori.

NEW ENTRY. Di recente apertura, il Bird Paradise situato nella Mandai Wildlife Reserve è per esempio uno dei più grandi parchi ornitologici dell’Asia e ospita 3.500 uccelli di 400 specie. A Sentosa, The Palawan @Sentosa del Gruppo Shangri-La sta ridefinendo l’offerta di intrattenimento in spiaggia con diverse attività, come i primi go-kart elettrici al coperto della regione, il primo parco acquatico galleggiante di Singapore, un campo da minigolf a 18 buche, due beach club e 10 food truck. Oltre a The Palawan, i visitatori potranno presto godersi una passeggiata sull’isola attraverso il Sentosa Sensoryscape.

Procede anche l’evoluzione di Orchard Road da via dello shopping a destinazione lifestyle: la zona ospita per esempio il Pan Pacific Orchard, con quattro terrazze all’aperto che a giugno, ha accolto i primi ospiti, oppure l’hotel Pullman, il primo a Singapore e il più grande hotel di Hilton nella regione Asia-Pacifico. A fine anno, invece, aprirà il boutique hotel Como Metropolitan Singapore . Si possono anche seguire sessioni di yoga presso lo SkyPark del Marina Bay Sands, in collaborazione con Virgin Active.

Made in Singapore sarà on air nei mercati chiave a livello globale, tra cui Cina, India, Indonesia, Corea del Sud, Regno Unito, Stati Uniti e Italia. Oltre al video e ai social, la campagna includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creator e viaggi per media e influencer.

Ad accompagnare il lancio della campagna sono arrivate in Italia Melissa Thompson, Kershing Goh e Carrie Kwik, rispettivamente area director Western Europe, senior vice president strategic partnership and alliances ed executive director Europe di Singapore Tourism Board.

IN RIPRESA. «Assistiamo a una buona ripresa soprattutto a partire dal secondo trimestre di quest’anno – raccontano le manager – Dall’Italia al momento siamo al 57% di recupero rispetto al 2019, con la prospettiva di arrivare al 70-75 per cento per fine anno. In generale pensiamo di tornare alle cifre pre-Covid per il 2024-2025».

Intanto l’ente continua a investire su quelli che sono i nuovi trend del travel, come wellness e autenticità, anche con l’obiettivo di allungare la permanenza media che al momento si attesta sui 3,3 giorni. Sono tanti i nuovi prodotti arrivati in questi ultimi due anni, dal restyling del Mandarin Oriental all’apertura del primo hotel Como Singapore.

Anche il calendario di eventi, che ha nella Formula 1 il suo fiore all’occhiello, e ricco, dal Singapore Wellness Festival agli appuntamenti con sport, cultura e arte, senza dimenticare il Mice e il business travel, segmenti importanti per la città-stato anche per quanto riguarda i flussi dall’Italia. E i viaggi dal nostro Paese saranno incentivati dall’aumento della capacità di Singapore Airlines attesa per giugno dell’anno prossimo, da Milano ma anche da Roma, da dove i voli passeranno da tre a quattro alla settimana.

L’Italia, nella top five europea, segue da vicino il podio di arrivi da Uk, Germania e Francia. «Abbiamo notato un incremento di coppie e amici, e puntiamo ad attrarre i millenial e i più giovani anche con la scena della nightlife, le spiagge, lo shopping, il dining che rimane sempre centrale, tutti elementi ai quali vogliamo appunto affiancare aspetti meno noti di Singapore, come la natura, gli sport e le diverse eredità culturali, da Little India a Chinatown.

E nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise che certamente arricchirà la varietà dei segmenti di viaggiatori a Singapore».