Magicland apre 400 posizioni lavorative

03 Febbraio 12:13 2026

Magicland, a Valmontone nei pressi di Roma, avvia la campagna di recruiting per la stagione 2026, con oltre 400 opportunità di lavoro complessive tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività che comprendono anche il parco acquatico MagicSplash.

Le selezioni riguardano numerose aree operative e includono: addetti alle attrazioni, all’accoglienza e biglietterie, ai negozi, alla ristorazione e caffetteria; assistenti bagnanti con brevetto, aspiranti assistenti bagnanti, addetti all’artistico, alla manutenzione attrazioni e idraulica.

Le opportunità prevedono contratti stagionali a tempo determinato per la stagione 2026, con possibilità di inserimento in un ambiente di lavoro dinamico, strutturato e orientato alla crescita professionale. Per alcune figure manageriali, come il responsabile reparto Food & Beverage, è previsto inserimento a tempo indeterminato.

Le candidature possono essere inviate attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale.

