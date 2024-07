Malaysia Airlines lancia i contenuti Ndc su Travelport+

Travelport e Malaysia Airlines offrono contenuti e servizi Ndc per le agenzie sul marketplace Travelport+.

Le agenzie di viaggi clienti Travelport in mercati selezionati possono ora visualizzare, confrontare e prenotare facilmente le offerte Ndc dinamiche di Malaysia Airlines, oltre alle sorgenti tradizionali di contenuto, utilizzando le Api di Travelport e i sistemi d’agenzia Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop. La soluzione Ndc completa di Travelport per Malaysia Airlines offre agli agenti la possibilità di gestire completamente le prenotazioni Ndc, comprese le modifiche, le cancellazioni e la gestione dei cambiamenti involontari.

«Questo lancio rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di vendita al dettaglio, in quanto abbiamo lavorato a stretto contatto con Travelport per garantire che la nostra offerta Ndc abbia la massima fluidità e facilità per le agenzie, consentendo loro di fornire le migliori opzioni ai viaggiatori – ha dichiarato Dersenish Aresandiran, chief commercial officer of Airlines di Mag – Rendendo i nostri contenuti Ndc più accessibili ai retailer di viaggi e consentendo agli agenti di gestire facilmente le prenotazioni Ndc attraverso Travelport+, speriamo di favorire una maggiore adozione di Ndc».

«Gli agenti e i viaggiatori devono avere la possibilità di cercare e prenotare i prodotti e i servizi più pertinenti di Malaysia Airlines, senza alcuno sforzo aggiuntivo – ha dichiarato Jason Clarke, chief commercial officer travel partners di Travelport – Questo lancio garantisce che i contenuti Ndc di Malaysia Airlines siano pronti per la vendita al dettaglio per le agenzie che utilizzano Travelport+, e che le tariffe dinamiche siano visualizzate in un modo che facilita l’acquisto, la vendita e il servizio sia dei contenuti Ndc che di quelli tradizionali, tutto in un’unica soluzione».

La soluzione di Travelport per i contenuti Ndc di Malaysia Airlines e la loro gestione è stata resa disponibile in primo luogo a tutte le agenzie clienti in Australia, India, Indonesia, Malesia, Singapore e Regno Unito. L’accesso ai contenuti e ai servizi Ndc per Malaysia Airlines sulla piattaforma Travelport+ sarà esteso alle agenzie clienti di altri Paesi nelle prossime settimane. Le agenzie collegate a Travelport possono contattare il proprio team di referenti Travelport in merito al processo di attivazione Ndc di Malaysia Airlines per iniziare a lavorare.