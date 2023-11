Maldive, da turisti a proprietari: ora gli stranieri possono acquistare immobili

Un cambio di status in uno dei luoghi più incantevoli del mondo. Dallo scorso settembre le nuove norme delle Maldive consentono ai turisti di diventare proprietari: grazie al Maldives Tourism Act varato dal governo, infatti, gli stranieri possono acquistare immobili sugli atolli per un periodo di 43 anni, rinnovabile per altri 49, con prezzi da uno a tre milioni di dollari. In sostanza– riferisce Il Sole 24 Ore – è il sistema dello “strata lease”, contratti di locazione di lungo termine simili a quelli utilizzati in Gran Bretagna.

Il Crystal Property Group, specializzato in resort di lusso in Sri Lanka, è stato il primo investitore a cogliere l’opportunità nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, una delle destinazioni preferite per le vacanze degli italiani. Il Gruppo ha scelto Londra per il lancio di Infinite Maldives: si tratta di un complesso sull’Atollo 1 di Male, costruito su un’isola bonificata di cinque ettari, con 44 ville affacciate sul mare, ognuna con un proprio terrazzo e piscina privata. Negli spazi comuni trovano posto un grande padiglione centrale, un ristorante, un centro fitness e spa e una zona gioco per bambini. L’isola è raggiungibile in 35 minuti in motoscafo dall’aeroporto Velana di Melé che ha collegamenti diretti con molte destinazioni internazionali, Italia compresa.

Il complesso, che sarà pronto nel 2025, sarà costruito a 3,5 metri sopra il livello del mare, per prevenire qualsiasi problema dovuto al riscaldamento globale. La gestione è affidata a The Cocoon Collection dell’italiano Alessandro Azzola, che ha una presenza consolidata nel turismo di lusso nell’arcipelago.

«Siamo i primi a poter offrire la possibilità di un investimento residenziale alle Maldive, grazie alle nuove regole approvate dal Governo delle Maldive – spiega al Sole 24ore Reza Magdon Ismail, ad del Crystal Property Group – E’ una pietra miliare per il Paese e un’opportunità unica per chi ama le isole».

Nel post Covid il turismo alle Maldive ha fatto registrare un vero e proprio boom e quest’anno gli arrivi sono saliti del 13% a 1,8 milioni, un record assoluto. In vista di un ulteriore aumento sono in corso lavori di ampliamento dell’aeroporto internazionale, che potrà accogliere fino a 7,5 milioni di passeggeri all’anno.