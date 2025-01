Maldive, esclusiva Lily Beach Resort con Idee per Viaggiare

Nuova struttura alle Maldive per Idee per Viaggiare. È il cinque stelle Lily Beach Resort & Spa sull’isola di Huvahendhoo, nell’atollo di Ari Sud. A partire dal mese di gennaio 2025, il resort entra a far parte delle esclusive commerciali del tour operator per il mercato italiano, che nel complesso salgono a quattro: due alle Maldive (Sun Siyam Iru Veli e Lily Beach Resort & SPA 5*) e due a Dubai (Media One e Voco Hotel).

L’esclusiva del Lily Beach Resort & Spa sarà accompagnata da un articolato piano di promozione. «Abbiamo pianificato nel corso dell’anno una serie di iniziative volte a promuovere il resort, tra cui attività digital e fam trip che coinvolgeranno gli agenti vi viaggi – ha dichiarato Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – Sul nostro sito sono già disponibili proposte di viaggio diversificate incluse combinazioni con Doha, Dubai, Abu Dhabi o Sri Lanka, oltre a soggiorni dedicati con voli diretti operati da Ita Airways».

Il Lily Beach ridefinisce il concetto di all inclusive grazie all’esclusivo programma Platinum Plan, che garantisce un’esperienza di lusso completa, oltre all’assistenza in loco 7/24 di Idee per Viaggiare.

Gli ospiti possono scegliere tra quattro ristoranti e altrettanti bar, ognuno caratterizzato da un concept sofisticato e una proposta gastronomica di alta qualità. Spazio poi alla proposta wellness con la Tamara Spa, con il plus di un’area benessere che si sviluppa in strutture overwater. Agli honeymooner e coppie che celebrano gli anniversari sono riservati benefit ad hoc.

A completare l’esperienza, il resort mette a disposizione spazi pensati per rispondere alle necessità di tutti gli ospiti: la Fun Zone è dedicata al tempo libero di famiglie che viaggiano con bambini anche piccoli, mentre la Quiet Zone pone al riparo la privacy delle coppie in un’oasi di tranquillità assoluta.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Idee per Viaggiare