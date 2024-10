Maldive, esclusiva Naar per l’Atmosphere Kanifushi

Atmosphere Core e Naar Bespoke Travel annunciano una nuova partnership. L’accordo prevede per Naar l’esclusiva, sul mercato italiano, della vendita del resort 5 stelle Atmosphere Kanifushi Maldives, situato sull’atollo di Lhaviyani.

«Siamo entusiasti di poter intraprendere questa collaborazione con un importante partner, punto di riferimento nel panorama italiano per la costruzione di viaggi su misura e l’approccio innovativo – ha dichiarato Silvia Collepardi, vice president sales & marketing di Atmosphere Hotels & Resorts – Questa partnership rappresenta per noi un’occasione preziosa di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità».

In Italia, il Gruppo è in crescita significativa rispetto allo scorso anno. Dall’inizio del 2024 i pernottamenti di italiani hanno registrato un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un incremento del 4% in termini di ricavi. Grazie a dati positivi e a questa nuova partnership, Atmosphere Core si auspica che il mercato Italia, per la fine dell’anno, entri nella Top10 dei mercati più rappresentati nelle sue proprietà.

«Siamo entusiasti di ufficializzare il nostro accordo con Atmosphere, un passo che arriva in un momento di grande fermento per Naar. La nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made, capace di gestire pratiche complesse e altamente strutturate, ci dà la certezza che otterremo grandi soddisfazioni con il prodotto mare e, in particolare, con le Maldive. La tecnologia è un alleato fondamentale, e la struttura di Atmosphere Kanifushi Maldives rappresenta la scelta ideale per i nostri clienti, che cercano esclusività e servizi personalizzati», commenta Frederic Naar, ceo e owner di Naar Bespoke Travel.

Per coinvolgere nel nuovo progetto le agenzie del mercato italiano, dal 23 ottobre al 7 novembre Naar ha organizzato un roadshow di 19 tappe che toccherà le principali località italiane, da sud a nord, con il coinvolgimento di circa 700 tra le migliori agenzie di viaggi.

«La destinazione Maldive è molto amata dalla clientela italiana e l’offerta sul mercato vede diversi eccellenti prodotti. Atmosphere Kanifushi però racchiude diverse peculiarità che rendono questo resort unico: ampiezza e vivibilità della spiaggia, dimensioni delle camere che a tutti gi effetti si possono definire ville, a partire da 100 mq, offerta culinaria attraverso 5 ristoranti, un modello di all inclusive che contempla qualsiasi consumo fino al frigo bar in camera, molteplici opportunità di sport e attività, benessere e trattamenti spa ma anche privacy e relax grazie alla configurazione dell’isola. Concludo evidenziando una particolare attenzione all’ospite Naar attraverso la presenza di una nostra guest relation che si integrerà con lo staff del resort” commenta Luca Battifora, general manager Naar Bespoke Travel

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Atmosphere Core