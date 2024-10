Maldive, grand opening del resort Raaya by Atmosphere nel 2025

Atmosphere Core, gruppo maldiviano dell’ospitalità, piace sempre più anche al mercato italiano: gli ultimi dati rilasciati indicano infatti una crescita significativa rispetto allo scorso anno dei pernottamenti di italiani cresciuti dall’inizio dell’anno dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un incremento del 4% in termini di ricavi.

Per il 2025 è previsto un ulteriore aumento delle prenotazioni dall’Italia, anche grazie alla nuova apertura presentata al Ttg Travel Experience da Atmosphere Core proprio allo stand delle Maldive: il Raaya by Atmosphere che il Gruppo dell’hôtellerie del lusso, con già 9 strutture dislocate negli atolli maldiviani, ha inaugurato lo scorso luglio.

Punto di forza del nuovo 5 stelle – la terza struttura Atmosphere Core situata nell’atollo di Raa – immerso nella lussureggiante vegetazione dell’isola, accanto a spiagge bianche e incontaminate, è l’esclusivo Raaya Plan, un pacchetto all inclusive che include davvero tutto, come i trasferimenti in idrovolante, i trattamenti benessere e le escursioni in mare.

Il resort offre ai suoi clienti un lusso sostenibile ed è certificato con la Green Globe; la politica green del brand, condivisa con gli ospiti, si realizza con l’impegno alla difesa dell’ecosistema dell’isola che ospita il resort con un’occupazione di non più del 30% della sua superficie e nelle best practice che ciascuna struttura ha adottato, tra cui l’eliminazione della plastica, l’utilizzo di prodotti ecosostenibili ed esperienze volte alla tutela dell’ambiente. In tutte le strutture, inoltre, è attivo il Coral Restoration Program, che consente agli ospiti di prendere parte a iniziative di ripristino della barriera corallina.

La realizzazione del programma Core Impact da parte di Atmosphere Core, che include il sostegno alle comunità dell’isola, l’uso di energie rinnovabili, processi operativi sostenibili (come il riciclo rifiuti) e difesa dell’ambiente, il progetto Coral Restoration, è un processo fondamentale, in continua evoluzione e miglioramento; per monitorare gli sforzi compiuti dal Gruppo, i progressi ottenuti e gli aspetti da perfezionare, ogni anno viene redatto un apposito report.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Atmosphere Core