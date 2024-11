Maldive, ora Naar svela l’esclusiva Atmosphere Kanifushi

All’Atmosphere Kanifushi Maldive, sull’atollo Lhayiyani, ci si arriva solo a bordo di un idrovolante, in 35 minuti dall’aeroporto di Malé. Un paradiso terrestre, un rifugio di bellezza e pace, che si estende per 2,8 chilometri con lunghe spiagge di sabbia bianca, molto rare da trovare tra gli atolli maldiviani. E in quanto perla all’occhiello del dinamico gruppo Atmosphere Core – che alle Maldive ha altre nove strutture – sarà rappresentata in esclusiva in Italia da Naar Bespoke Travel.

«Una partnership che per noi rappresenta un’occasione preziosa per consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità», ha dichiarato Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblue e Atmosphere Hotels & Resorts.

D’altro canto, il tour operator milanese – con vari sedi in Europa – arricchisce così la sua offerta lusso di “soggiorno mare” con questa chicca. «In questo momento, per noi di grande fermento, siamo orgogliosi dell’accordo con Atmosphere Kanifushi perché aggiunge un plus di valore alla nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made e nelle offerte di ospitalità di lusso», ha commentato Frederic Naar, ceo e owner di Naar.

«Le Maldive si confermano come meta molto amata dalla clientela italiana e il Kanifushi racchiude le caratteristiche più richieste: grandezza degli spazi, possibilità di vivere la spiaggia, ampia offerta gastronomica e servizi all inclusive. Tutti concetti che fanno parte della filosofia Naar», ha aggiunto Luca Battifora, general manager del tour operator.

Con 162 ville, divise in 9 categorie, la cifra del Kanifushi si sintetizza con l’espressione “joy of giving”, ha detto Josè Gregorio Manzo, direttore area sales Western Europe Atmosphere Core, «ovvero si tratta della nostra offerta holiday plan per dare al cliente molto più di un banale servizio all inclusive. Dalla ristorazione di altissimo profilo (è confermata la collaborazione con lo chef italiano Fabrizio Marino, ndr) con cinque ristoranti aperti tutto il giorno, alle escursioni nella natura fino alla raffinata offerta di trattamenti benessere, tutto può essere già organizzato e pagato prima della partenza».

Volendo, però, dal check in alla pianificazione di ulteriori gite, ogni decisione di esperienze da vivere può essere gestita al momento dagli ospiti in autonomia, tramite un’applicazione dedicata. Insomma, al Kanifushi niente è per caso. Le ville – non semplici camere perché la più piccola è di 100 metri quadri di grandezza – sono tutte rivolte verso il tramonto e le residence, oltre i 500 metri quadri, hanno a disposizione il maggiordomo dedicato. «I servizi sono studiati per tutte le esigenze: per esempio, ci sono due ampie piscine, oltre a quelle delle singole ville, una per le famiglie e una solo per adulti», ha aggiunto Manzo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Atmosphere