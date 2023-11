Maldive, riapre l’Oblu Nature Helengeli by Sentido

Riapre il 21 dicembre, completamente rinnovato e ampliato, l’Oblu Nature Helengeli by Sentido, il 4 stelle superior nell’atollo Malé North (Maldive) della collezione di resort dallo stile casual del brand Colors of Oblu di Atmosphere Core. Oltre a renderlo più family friendly, il restyling ha rafforzato ulteriormente quell’abbraccio indissolubile, con la natura tropicale dell’isola e con i fondali strepitosi della laguna circostante e dell’house reef, che è da sempre la cifra distintiva dell’Helengeli.

Per presentare al mercato italiano questa e altre novità del gruppo alberghiero maldiviano, tra cui l’apertura di nuovi hotel in India, Silvia Collepardi, vice president sales marketing Atmosphere Hotels & Resorts, e Jose Gregorio Manzo, director of sales Southern Europe, hanno incontrato una decina di agenti di viaggi e tour operator a Borgo Ramezzana, hotel de charme nella campagna vercellese.

«Molto conosciuto e apprezzato dal mercato europeo e da sempre punto di riferimento per gli appassionati di immersioni grazie alla vicinanza alla barriera corallina e a ben 30 punti di immersione – afferma Silvia Collepardi – l’Helengeli ha notevolmente aumentato e diversificato la capacità alberghiera con l’aggiunta di 40 nuove water villas, in fase di rifinitura e disponibili da febbraio, tutte con piscina e accesso diretto alla laguna, due lagoon villa sulla spiaggia ma con terrazza sull’acqua, e la trasformazione delle beach villas in Family Beach Pool Villas con due camere da letto. L’offerta complessiva passa quindi da 116 a 153 camere, ma soprattutto il resort diventa più family friendly. Prima non erano disponibili facilities per famiglie, mentre ora, oltre a sistemazioni più capienti, ci sarà anche un kids club con attività incentrate sulla scoperta della natura tropicale per bambini da 4 a 12 anni».

Le novità non si fermano qui. Totalmente rinnovata è anche l’area ristorazione, con la creazione di un nuovo ristorante di cucina indiana progressiva, il Raga Route, l’ampliamento della terrazza esterna del ristorante principale The Spice e dell’Helen’s pool bar, che con la sua atmosfera “bohemian chic” è sempre più il punto d’incontro dell’isola e il centro dell’intrattenimento serale. Completano le dotazioni il centro diving certificato Padi dove sono presenti anche istruttori italiani, la Elena Spa che offre trattamenti olistici e vanta il primato di migliore Spa delle Maldive, una palestra overwater, una piscina adults only e il ristorante fine dining sulla spiaggia Just Grill, che serve anche pizze e piatti della cucina mediterranea.

Fin dall’arrivo all’aeroporto di Malé, gli ospiti usufruiscono dell’Oblu Island Plan, che oltre al trattamento all inclusive con bevande illimitate durante tutto il soggiorno, comprende anche il transfer con barca veloce di 50 minuti per e dall’isola, accoglienza dello staff con drink di benvenuto, due escursioni in mare gratuite, morning fishing e sunset cruise.

Ispirata dalla filosofia “Joy of Giving”, Atmosphere Core è una compagnia maldiviana in forte crescita, con ambiziosi programmi di espansione nell’Asia meridionale per i prossimi anni. Al momento opera otto resort alle Maldive che fanno capo a tre brand distinti. Colors of Oblu, la linea di resort 4 e 5 stelle dal design fresco e colorato, ideali per una clientela giovane e dinamica, tutti situati nell’atollo Malé North, di cui fanno parte, oltre all’Oblu Nature Helengeli by Sentido, l’Oblu Select Sangeli, l’Oblu Xperience Ailafushi e l’Oblu Select Lobigili, 5 stelle adults only. Atmosphere Hotels & Resorts comprende invece due 5 stelle dall’impronta classica, l’Atmosphere Kanifushi e il Varu by Atmosphere.

Mentre gli esclusivi Ozen Reserve Bolifushi e Ozen Life Maadhoo sono i gioielli della Ozen Collection, che prossimamente arricchirà il suo portfolio con l’apertura dell’Ozen Privé Athiri Gili (previsto entro fine 2024), dell’Ozen Secluded Tangalle in Sri Lanka e dell’Ozen Mansion Kolkata, primo hotel in India della compagnia, dove entro il 2025 è prevista l’apertura di un totale di 25 strutture, tra alberghi urbani, resort e hotel in palazzi storici.

Atmosphere Core si distingue per standard elevati e grande varietà, per i quali è stato premiato ai Worlds Travel Awards 2023 in 3 categorie con 3 diverse strutture: Maldives’ Leading Family Resort 2023 per l’Atmosphere Kanifushi, Maldives’ Leading Luxury Hotel Villa 2023 per la Royal Reserve dell’Ozen Reserve Bolifushi. Maldives’ Leading Resort 2023 per il Varu by Atmosphere.