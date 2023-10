Maldive, Valtur: «Voli Ita dal 22 dicembre»

Un gioiello delle Maldive che arricchisce la già prestigiosa collezione Nicolaus-Valtur. «Abbiamo individuato questo prodotto perché rende perfettamente l’idea della strada che vogliamo percorrere con il marchio Valtur», ha spiegato a Ttg Travel Experience Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus, di recente in missione in Corea con il ministro del Turismo Daniela Santanchè, illustrando il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort, frutto dell’esclusiva partnership con Ja Resorts, in fiera con il vice president & sales & marketing Robert El Khoury.

Resort a 5 stelle, Ja Manafaru è il terzo della linea Escape e risponde ai criteri di sostenibilità ed experience. Tra i più belli ed esclusivi della destinazione, è piantato elegantemente nell’incantevole atollo di Haa Alifu, il più a nord delle Maldive, circondato dalle acque meravigliose di una laguna mozzafiato e incorniciato da una vegetazione lussureggiante. Dispone di una grande varietà di ville, suddivise in sette tipologie, tutte con un servizio “butler” dedicato: si va dalla Deluxe di 400 mq a quella di 2.000 mq.

«Ja Manafaru – ha sottolineato Pagliara – esprime bene l’idea di vacanza libera, freedom, per cui, ad esempio, gli ospiti hanno la possibilità di mangiare a ogni ora. È tutto compreso nella formula all inclusive. Sono ben cinque i ristoranti tematici, compreso quello italiano, “Andiamo Bistro & Pool”. Naturalmente non manca l’angolo del wellbeing con una Spa straordinaria e una palestra completamente attrezzata, con vista sul mare, dove dedicarsi a yoga e pilates. Tre le piscine. Sul posto presenti dai tre ai cinque staff Valtur per assistere al meglio i clienti italiani».

Il resort si presta ai viaggi di nozze e si può abbinare a un viaggio in Oman, Giappone ed Estremo Oriente. Le vendite sono già aperte? «Certamente – ha risposto Pagliara – partiamo già ai primi di dicembre e dal 22 dello stesso mese scatterà la partnership con Ita Airways, con voli regolari dal venerdì. Sono nove gli aeroporti civili delle Maldive, uno è a cinque minuti dal resort, con i network di tre compagnie».

Ma non di solo Ja Manafaru vive Nicolaus Valtur e Pagliara si è dedicato a una panoramica generale, influenzata, e non potrebbe essere diversamente, da quanto sta accadendo in Israele. «Ad esempio, come ha già anticipato il presidente di Astoi Pier Ezhaya, c’è un rallentamento del 75-80% sull’Egitto, che pure è uno dei Paesi più ricercati. Prima della guerra in Israele si vendeva tantissimo, con un booking molto importante. Anche se, non va dimenticato, abbiamo beneficiato di un rimbalzo post Covid di notevole spessore».