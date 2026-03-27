Malpensa e Linate crescono, ma la crisi del Golfo preoccupa

Malpensa e Linate crescono, ma la crisi del Golfo preoccupa
27 Marzo 11:05 2026

Lusinghieri risultati di traffico nel 2025 per il sistema aeroportuale di Milano Malpensa e Linate, che ha fatto registrare un volume di 42,3 milioni di passeggeri pari a un +8% rispetto al risultato operativo del 2024.

Le migliori performance le ha fatte segnare lo scalo di Malpensa che ha chiuso l’anno con 31,2 milioni di passeggeri (+9%). A questi risultati di traffico si accompagnano anche le soddisfacenti performance della società di gestione Sea che ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi di gestione pari a 867,6 milioni di euro (814,4 milioni nel 2024), l’Ebitda a 390,5 milioni (339,4 milioni di euro nel 2024) e un utile di 197,8 milioni.

Un trend positivo che è proseguito anche nel primo bimestre del 2026, con un aumento del 7% nel volume di passeggeri, mentre si cominciano a stimare i trend del mese di marzo che, col deterioramento del conflitto in Medio Oriente e il brusco rallentamento di operatività degli hub aerei strategici degli Emirati, faranno registrare sicuramente segni negativi.  Già dalla fine di febbraio, la chiusura degli scali strategici di Dubai, Doha e Abu Dhabi ha influito pesantemente sul rendimento di molte rotte verso il Middle e Far East e di conseguenza anche gli scali milanesi hanno fortemente risentito di questa debacle operativa.

  Articolo "taggato" come:
Milano LinateMilano Malpensa
  Categorie
VolareZoom

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Voli, il fenomeno wet lease sotto la lente Ue

Voli, il fenomeno wet lease sotto la lente Ue

Trasporto aereo, maxi patto per la ripartenza green

Ryanair rivede il network 2020 e chiude due basi