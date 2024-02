Malpensa, si profila un’altra annata boom dopo un 2023 da record

Stagione 2024 all’insegna del forte potenziamento operativo per l’aeroporto di Malpensa che, dopo aver chiuso un 2023 da primato col più alto numero di passeggeri nella storia del sistema aeroportuale milanese, ovvero oltre 35,2 milioni pari ad una crescita del +22% sul 2022 e significativi aumenti di frequenze su molte rotte, svilupperà ulteriormente la sua connettività a sostegno dell’espansione del traffico grazie alla notevole crescita di compagnie, voli e destinazioni.

In particolare si consolida l’incremento del lungo raggio (soprattutto verso l’Asia) che porterà Malpensa ad avere 176 destinazioni in 77 Paesi collegati da 77 compagnie. Confermate le aspettative generate dalla notevole crescita della stagione invernale in corso, che ha visto l’ingresso di due nuovi vettori e due nuove destinazioni cinesi, testimonianza della volontà di investire sul più grande mercato outbound d’Italia, grazie anche a un’ulteriore accelerazione dovuta dalle potenzialità legate al visa waiver per i passeggeri italiani.

A partire dal 4 febbraio Cathay Pacific aggiunge un ulteriore collegamento da Malpensa a Hong Kong, portando da 3 a 4 le frequenze settimanali. Altro incremento della stagione sarà introdotto dalla compagnia aerea italiana Neos,con un volo alla settimana per Almaty, capitale economica del Kazakistan, che dal prossimo 5 aprile passerà da due a tre frequenze settimanali.

Le novità operative assolute del 2024 avranno poi inizio il primo marzo con Bulgaria Air, con 2 frequenze su Sofia, destinazione che dal 31 marzo entra a far parte dell’aerea Schengen. Turkmenistan Airlines atterrerà per la prima volta a Malpensa con un collegamento verso la sua capitale, Ashgabat, nuova destinazione su cui opererà dal prossimo 6 marzo con una frequenza alla settimana e dal 10 aprile con un secondo volo. Si tratta del primo storico volo passeggeri tra Italia e Turkmenistan.

E ancora, Hainan Airlines, dopo la recente apertura di Shenzhen, opererà dal 19 marzo una seconda importante rotta tra Milano e Chongqing, con due frequenze settimanali. Altra nuova destinazione per Malpensa sarà introdotta da Sun Express con il il volo per Antalya, la meta per eccellenza del turismo turco affacciata sul Mediterraneo, che sarà operato con due frequenze alla settimana dal 29 marzo.

Ci sono poi ritorni significativi. come il ripristino del volo per Tolosa, centro dell’industria aerospaziale, città ricca di storia, monumenti e cultura, che easyJet opererà con due frequenze a settimana dal primo aprile. La compagnia aerea lancerà anche due nuovi servizi settimanali su Gran Canaria e Sitia, destinazione inedita nella parte orientale di Creta, rispettivamente dal 31 marzo e dal 29 giugno.

Verranno inoltre introdotti nuovi servizi da Ryanair su Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air attiverà voli per Tenerife e Comiso. Più scelta, poi, per arrivare a Parigi grazie a una nuova compagnia che ha scelto Malpensa, la Transavia, che dal 4 aprile collegherà Paris Orly con sei frequenze settimanali.

Altra nuova compagnia in arrivo a Malpensa sarà Azores Airlines, con l’inedita destinazione Ponte Delgada, il capoluogo delle isole portoghesi, collegandolo con due voli alla settimana dal 5 giugno. Con lo stesso volo si potrà continuare in prosecuzione verso Boston, Usa.

A luglio ci sarà poi l’atteso ritorno della Thai Airways, per la prima volta con un volo giornaliero su Bangkok. L’offerta verso l’Asia si arricchirà anche di nuovo vettore, BeOnd, che introdurrà il collegamento diretto con le Maldive, dal 3 luglio con due frequenze alla settimana su Malé e con un aeromobile in configurazione all business, prodotto già proposto a Malpensa con successo da La Compagnie per New York.