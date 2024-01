Malta a 5 stelle: arriva la prima guida di viaggio per big spender

Dopo la nomina a preferred destination partner da parte di Serandipians, network internazionale di luxury travel designer, VisitMalta annuncia il lancio della prima guida completa per i viaggiatori di fascia alta. Realizzata in collaborazione con Greydoor Publishing, questa pubblicazione compre un ampio range di informazioni dalle più generali sulla destinazione ai consigli per viaggi in famiglia, vela, avventura, benessere, idee per itinerari, gastronomia.

Lo scopo della guida è quello di ispirare i lettori e informare i potenziali viaggiatori sui migliori luoghi da visitare a Malta e Gozo. La pubblicazione sarà presente in diversi touchpoint sia in versione cartacea che digitale, e verrà distribuita alle fiere internazionali a cui parteciperà VisitMalta.

L’itinerario è stato ideato in collaborazione con la dmc QA Colours of Malta e con l’hotel 5 stelle The Phoenicia Malta, storica struttura che negli anni ha ospitato i visitatori più celebri tra cui la Regina Elisabetta II.

Ester Tamasi, direttore di VisitMalta, commenta: «Stiamo organizzando molte site inspection per offrire un quadro completo sulla capacità di Malta e Gozo di rispondere in maniera taylor made alle esigenze del settore. Abbiamo dato un assaggio sulle possibilità di esclusività e lusso, concetti che vanno di pari passo all’idea di autenticità delle cose semplici, genuine che racchiudono la vera essenza della destinazione e della sua cultura. Un viaggio, quello appena conclusosi, che ha messo in gioco il meglio dei servizi e dei prodotti maltesi che possono essere presentati a una clientela di alta fascia, ma che restano una piccola parte di quanto disponibile sulle nostre isole».