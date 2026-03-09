Malta alternativa con il progetto “Explore the Unexplored”

Non più solo una destinazione da visitare, ma una storia tutta da scrivere. Visit Malta Italia ha presentato ufficialmente “Explore the Unexplored”, il nuovo progetto della comunicazione turistica maltese. L’obiettivo è chiaro: andare oltre i sentieri battuti, intercettando i desideri di un viaggiatore moderno che cerca autenticità, ritmo lento e scoperte inaspettate.

Il racconto si snoda attraverso cinque pilastri narrativi che danno voce alle diverse anime dell’arcipelago. Con Unseen Heritage si approfondisce il patrimonio storico da prospettive meno convenzionali, mentre Unexpected Vibes esplora l’anima contemporanea e festosa delle isole. Il benessere e il rapporto con la natura sono al centro di Unforeseen Energy, laddove Undiscovered Flavours celebra il legame tra prodotti del passato e nuovi gusti. Infine, Unbelievable Escapes interpreta l’arcipelago come luogo di evasione e trasformazione, tra design urbano e piazze rigenerate. Per veicolare questo nuovo racconto, Visit Malta ha messo in campo un ecosistema digitale e cartaceo completo, ovvero, un nuovo Booklet (disponibile in cartaceo e digitale) che funge da guida esperienziale e il lancio di sei podcast. Questi contenuti permetteranno di ascoltare le voci del team di VisitMalta Italia, trasformando la destinazione in un racconto diretto, utile sia per il turista che per gli addetti ai lavori.

LE ATTIVITÀ DEDICATE AL TRADE

“Explore the Unexplored” non è solo marketing per il consumatore finale, ma vuole essere anche uno strumento di vendita concreto per le agenzie di viaggi. Come spiega anche Ester Tamasi, direttore Italia di Malta Tourism Authority, che da 16 anni guida la promozione dell’arcipelago, «il rapporto con il trade rimane un pilastro fondamentale per raccontare l’evoluzione dell’incoming turistico degli ultimi venti anni». Nel 2026 Visit Malta organizzerà tre fam trip per agenti di viaggi con attività formative sul campo, focalizzate su tre periodi chiave: Outdoor & Green (aprile) con itinerari attivi per scoprire la natura rigogliosa; Cultura e tradizione (settembre) con un focus sull’artigianato tipico e le feste locali e Rinnovamento urbano (dicembre) con l’obiettivo di mostrare una Malta insolita anche d’inverno attraverso la sua architettura e la riqualificazione industriale. «Malta non si visita, si attraversa nel tempo – continua Tamasi – C’è una grande voglia di investire e cercare nuovi stimoli. L’arcipelago ha la capacità rara di offrire sempre nuove opportunità di crescita. Questa visione attuale e consapevole è ciò che la destinazione merita: un valore che va oltre i numeri». I dati, d’altronde, confermano il successo: con oltre 583mila visitatori italiani (un market share del 14,5%), Malta si conferma una meta multi-target, capace di attrarre dai gruppi culturali ai retreat di benessere, fino ai city break più rapidi.

IL SOCIALE E IL CREATOR AWARD

La narrazione social si affida invece alla “democratizzazione del racconto”. Sono nove i micro-influencer (Malta Explorers) selezionati per nove viaggi live nell’arcipelago, con l’obiettivo di mostrare il volto più fresco e “frizzante” delle isole. A questo si aggiunge un’iniziativa rivolta a tutti i viaggiatori: il Creator Award. Chiunque sia in partenza potrà regalare la propria visione di “unexplored” pubblicando contenuti con l’hashtag #MaltaUnexplored. Per i più creativi, è richiesta una sfida in più: descrivere la propria Malta segreta con un testo di 40 righe, partecipando così a un concorso che premierà i migliori talenti digitali. La campagna non si ferma all’online. VisitMalta punta sull’experiential marketing con workshop dedicati (come la creazione di sali da bagno maltesi) e attività digitali interattive, tra cui un memory game per coinvolgere la community e testare la conoscenza delle isole in modo ludico.

In appena 316 km², Malta continua a dimostrare che c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Basta cambiare ritmo e lasciarsi guidare.