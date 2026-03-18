Manchester, controlli biometrici in aeroporto con Amadeus

Per l’aeroporto di Manchester un nuovo e più efficiente Terminal 2 grazie all’uso della tecnologia biometrica sviluppata in collaborazione con Amadeus, che permette ai passeggeri nazionali e internazionali di utilizzare con continuità la medesima infrastruttura sia in arrivo sia in partenza.

La verifica biometrica dell’identità, integrata nel percorso principale del passeggero, consente all’aeroporto di confermarne l’idoneità e farlo transitare attraverso zone specifiche del terminal senza dover interrompere ripetutamente il percorso in controlli manuali.

I passeggeri dei voli nazionali che viaggiano all’interno dell’area di libero transito del Regno Unito possono muoversi agevolmente nel terminal, mentre i passeggeri dei voli internazionali vengono indirizzati direttamente alle procedure standard di immigrazione del Regno Unito, compresi gli eGates o i controlli assistiti da funzionari gestiti dalla Uk Border Force.

Il sistema operativo biometrico del Terminal 2 è ora operativo per i passeggeri che volano con compagnie aeree quali Aer Lingus, Aurigny, British Airways, easyJet e Loganair, e gestisce sia i voli in arrivo che quelli in partenza.

«Qui all’aeroporto di Manchester siamo orgogliosi di collegare il Nord del Regno Unito con il resto del mondo e, grazie a un investimento di 1,3 miliardi di sterline nelle nostre infrastrutture, lo facciamo attraverso strutture all’avanguardia a livello mondiale – ha affermato Chris Woodroofe, amministratore delegato dell’aeroporto di Manchester – In collaborazione con Amadeus, siamo riusciti a realizzare questo modello senza compromessi, trovando il giusto equilibrio tra l’esperienza dei passeggeri, l’efficienza delle risorse e i rigorosi requisiti normativi delle frontiere internazionali del Regno Unito».

La piattaforma biometrica presente al Terminal 2 gestisce mensilmente decine di migliaia di passeggeri, con tassi di riconciliazione automatizzata costantemente prossimi al 99% sia per i flussi in arrivo che in partenza. I dati operativi evidenziano anche migliori performance commerciali e un incremento del ritorno sull’investimento relativo al programma di trasformazione.