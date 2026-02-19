Mandarin Oriental debutta sul Nilo con la sua prima crociera

In vista della riapertura del Mandarin Oriental Shepheard, Cairo prevista per il 2027, Mandarin Oriental annuncia un’importante espansione in Egitto.

Il nuovo portfolio, che unisce due storici hotel e la prima crociera fluviale del Gruppo, offre un viaggio senza pari tra terra e Nilo, celebrando la cultura millenaria e la straordinaria ricchezza storica dell’Egitto. Il Gruppo assumerà la gestione di due proprietà a Luxor e Aswan, entrambe oggetto di un significativo programma di rinnovamento in vista della riapertura prevista per il 2027. Mandarin Oriental presenterà, inoltre, la sua prima crociera fluviale, proprietà di K.G. Company for Real Estate and Tourism Investment, parte di Garranah Group, e operata in collaborazione con Mandarin Oriental.

La crociera offrirà un itinerario tra le due città, incarnando pienamente la filosofia di Mandarin Oriental: creare esperienze straordinarie, autentiche e profondamente connesse al patrimonio culturale locale.

A partire da maggio 2026, Mandarin Oriental assumerà la gestione del celebre Old Cataract Hotel di Aswan. L’hotel continuerà ad accogliere gli ospiti nell’edificio storico, mentre la Nile Wing sarà sottoposta a un’importante ristrutturazione. L’intera proprietà sarà completamente rinnovata entro luglio 2027, entrando ufficialmente a far parte del portfolio come Mandarin Oriental Old Cataract, Aswan.

Situato sulle rive del Nilo e con vista sul Tempio di Khnum, l’hotel offrirà camere e suite raffinate, sei esperienze gastronomiche uniche, The Spa at Mandarin Oriental e spazi pensati per momenti di relax, in armonia con lo spettacolare paesaggio circostante.

Il celebre Winter Palace di Luxor chiuderà all’inizio del 2026 per un restauro completo, con l’attesissima riapertura prevista per luglio 2027 come Mandarin Oriental Winter Palace, Luxor. Affacciato sulle sponde del Nilo e a pochi passi dal Tempio di Luxor, l’hotel offrirà camere e suite elegantemente rinnovate, sei proposte gastronomiche esclusive e The Spa at Mandarin Oriental.

Gli hotel nascono dalla partnership con Talaat Moustafa Group (Tmg) Holding, uno dei principali operatori in Egitto.

«L’Egitto è una destinazione in rapida crescita e rappresenta un’opportunità unica per offrire un viaggio che coniughi cultura e l’inconfondibile stile Mandarin Oriental. Con la nostra prima crociera fluviale e hotel storici a Luxor e Aswan, insieme al futuro Mandarin Oriental Shepheard, Cairo, proponiamo un’esperienza completa e armoniosa tra terra e acqua. Dall’arrivo fino alla partenza, il percorso degli ospiti è curato nei minimi dettagli, con accessi privilegiati, guide esperte e un servizio attento, per vivere incontri autentici con i più importanti siti del patrimonio artistico egiziano. Siamo orgogliosi di collaborare con Talaat Moustafa Group (TMG) Holding e Garranah Group, il cui impegno per qualità e visione a lungo termine è stato fondamentale per realizzare questo straordinario progetto», ha dichiarato Laurent Kleitman, Group chief executive di Mandarin Oriental.