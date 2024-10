Mandarin Oriental fissa l’obiettivo: portfolio raddoppiato in dieci anni

Mandarin Oriental Hotel Group ha presentato la nuova strategia di crescita per i prossimi dieci anni, ponendo al centro il marchio e la forte identità asiatica.

Sotto la guida del group chief executive Laurent Kleitman, da un anno in carica, il Gruppo si concentra sullo sviluppo della proposta di ospitalità e sull’investimento in esperienze con particolare attenzione all’espansione in regioni chiave come il Medio Oriente, il Giappone, il Nord America e nelle capitali europee, con l’impegno di raddoppiare il portfolio in dieci anni concentrandosi anche sulla creazione di hub di destinazione.

«Il Gruppo conferma il suo impegno nel portare avanti i principi caratteristici dell’ospitalità Mandarin: un servizio leggendario che continua la sua espansione in tutto il mondo – ha dichiarato Kleitman – Il lusso è sempre stato creare esperienze memorabili. Abbiamo iniziato questo nuovo capitolo condividendo la strategia con i nostri 15mila colleghi e partner, che sono fondamentali per la realizzazione di questa visione».

Il prossimo anno sarà lanciata una nuova app, progettata per agevolare l’esperienza di soggiorno degli ospiti migliorando la gestione dei dati e la loro privacy.

In totale, Mandarin Oriental detiene attualmente 28 hotel e resort, oltre a 18 residence in fase di sviluppo in tutto il mondo. La recente apertura del Mandarin Oriental Qianmen, Beijing, a settembre 2024, ha segnato la decima proprietà del Gruppo in Cina, che si aggiunge al Mandarin Oriental Wangfujing, Beijing.